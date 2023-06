Ronaldo estalla contra Óscar Puente por empujar al Valladolid al descenso

Ronaldo Nazario, propietario del club blanquivioleta, ha dado la cara unas horas después de consumarse el descenso del Valladolid a Segunda. El brasileño comunicó en una rueda de prensa celebrada en el Estadio José Zorrilla que no tiene intención de abandonar Pucela y aprovechó para arremeter con dureza contra el alcalde de la ciudad en los últimos ocho años, Óscar Puente, al que acusó de haber hecho «poco» por el «Valladolid».

«Quiero recordar que el Ayuntamiento no está dando dinero para la ciudad deportiva; las obras serán pagadas con dinero del club, lo que hay es una partida pública en el entorno de la que sería responsable el Ayuntamiento. El foso lo hemos quitado con dinero del club y hemos invertido 18 millones en el estadio para la comodidad de nuestra gente. El estadio que me deja a mí el Ayuntamiento pueden decir que es para mí, pero es para la gente de Valladolid, y el Ayuntamiento está para la gente de Valladolid. Todo lo que se dice de que es para mí es un error, porque es para que la gente disfrute», contó el ex futbolista.

«Entiendo que los trámites pueden ser lentos, pero Óscar Puente ha hecho poco por el Valladolid. Hemos tenido promesas del Ayuntamiento que no se han concretado», aseguró el dueño del Pucela. «La situación financiera del club es estable. El mercado de venta está bastante caliente, pero no me iré de Valladolid hasta no dejar el legado que quiero».

Su enfado tiene que ver con el proyecto de la Ciudad Deportiva, que se paralizó por el cambio en el gobierno municipal tras las últimas elecciones: «Se paró para que lo firme el nuevo alcalde, que me garantizó que va adelante y que vamos a pensar en iniciativas para mejorar el Estadio». Eso sí, Ronaldo dejó claro que no se quiere ir de la ciudad «hasta no dejar el legado que quiero».

Respecto al descenso, el dueño del club blanquivioleta dijo: «Fallar es natural, no vamos a bajar la cabeza y desistir. Hemos tenido errores. Los principales: 20 derrotas en la Liga, goles en los minutos finales, arbitrajes… Hemos dejado muchos puntos por el camino y también algún error de planificación habrá. Estamos muy tristes, pero, a la vez, convencidos de que hemos hecho el máximo posible para la permanencia. Por mucho que nos quejemos los arbitrajes no van a cambiar. ¿Por qué los árbitros no hablan y hay esta intolerancia? Esas quejas fueron para enseñarnos que no cambia nada nos quejemos o no».

Óscar Puente contesta a Ronaldo

Tras las palabras de O Fenomeno, Óscar Puente le ha respondido en redes sociales y le acusa de echar «balones fuera». «He visto a gente en mi vida echar «balones fuera» para eludir sus propias responsabilidades. Pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha», comentó el alcalde Valladolid.