El repaso de Figo a Broncano por las Champions del Atleti: «Mejor que…»

«Lo de Luis Figo en La Revuelta no lo he visto venir», afirmó David Broncano. «Yo tampoco», respondió entre risas el ex futbolista portugués. Ni ellos, ni seguramente nadie se esperaba que el que fuera Balón de Oro, jugador del Real Madrid y Barcelona y protagonizará el lanzamiento más famoso del fútbol español se sentara en el sofá de La Revuelta.

Figo, con pasado madridista y Broncano, aficionado del Atlético, barrieron cada uno para su casa. «Yo comencé de interior derecho y terminé de extremo derecho, aunque a veces parecía lateral. En el Madrid había tráfico en esa época. ¿Eres del Atleti? Bueno… tengo muchos amigos del Atlético, yo lo comparo mucho con el Sporting en Portugal, mi equipo. Equipo grande que gana poco y que sufre mucho. Con respeto, por supuesto».

Broncano le preguntó si alguna vez hubo alguna oferta del Atlético, pero rápidamente dijo no: «Fichó a Futre, así que nada. Nunca hubo alguna oferta del Atlético», explicó. El presentador repasó la etapa de los Galácticos en la que los blancos opositaban a dominar la Champions y únicamente la levantaron en una ocasión. El portugués aprovechó y giró la dirección de la broma.

«Una Champions mejor que nada, ¿no?», en clara referencia a que el Atleti no ha estrenado todavía su casillero en la Liga de Campeones tras las dolorosas derrotas de Lisboa y de Milán contra el Real Madrid. Su contestación despertó las risas de todo el público de La Revuelta que poco más tarde aplaudió al exfutbolista.

«¿Por qué trabajas, si no te hace falta?», le dijo en tono de broma Broncano a Figo antes de recibir la contundente respuesta. «Hay que producir. Alguien tiene que trabajar en este país. Si llevas toda la vida con unos horarios y una rutina… si te gusta producir. Es ser empresario, tener éxito, es hacer las cosas bien, es producir empleo, me gusta la sensación de hacer bien las cosas», zanjó bruscamente Figo.