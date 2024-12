Manuel Carrasco se la devuelve a David Broncano: «Te pagamos todos»

Manuel Carrasco ha visitado el teatro de La Revuelta, donde ha promocionado la salida a la venta del DVD en el que se puede ver el concierto que celebró en el estadio Santiago Bernabéu el 29 de junio de 2024. Aquel debía de ser un recuerdo inolvidable para el artista andaluz, pero lo cierto es que se está convirtiendo en un enorme dolor de cabeza por culpa de los vecinos de los alrededores. Para sorpresa de todos, a la hora de responder a las preguntas sobre el dinero que tiene en el banco (las clásicas del programa) ha sacado a la luz las multas que ha recibido por el ruido producido durante aquel día.

Aunque en todo momento hubo risas al hablar de este tema, lo cierto es que se trata de un tema muy importante, ya que el Ayuntamiento de Madrid le ha sancionado por exceder los límites de ruido permitidos. En concreto, el cantante ha mostrado tres notificaciones en las que le piden 144.000, 129.000 y 126.000, unas sanciones que suman un total casi 400.000 euros. En ese momento todo el público ha comenzado a gritar «¡a por el bote, oé!», un grito que se ha popularizado gracias a La Ruleta de la Suerte, pero que ya en la época de La Resistencia se apropiaron también los seguidores de Broncano.

Carrasco ha dejado claro que, aunque se lo intenta tomar con humor, se ha puesto todo su equipo manos a la obra para recurrir esos importes, ya que le parecen completamente desmedidos. Hay que recordar que esto es sólo un episodio más en la guerra que los vecinos de los alrededores del estadio tienen con el club, siendo el cantante perjudicado cuando tenía todo atado para la celebración de su concierto.

«Creo que sí hay pronto pago, pero evidentemente vamos a recurrir. Lo primero es el respeto a los vecinos. Seguro que ellos tienen sus razones y no lo pongo en duda. Pero la verdad es que yo he hecho muchos conciertos a lo largo de 20 años, quizá unos mil, y nunca me han multado por sonido. Ahí lo dejo para que la gente piense que aquí culpa, creo que no tenemos», ha querido dejar claro ante las cámaras de La 1.

Manuel Carrasco saca los colores a David Broncano por su sueldo

Ricardo Castella, músico y socio del presentador en la productora que ambos han creado junto a Jorge Ponce, no ha podido evitar el momento para lanzar una broma. «Para que David pagara esta multa debería trabajar 5 minutos», ha dicho sobre el presupuesto que maneja TVE para este espacio, en el que ha invertido 28 millones por dos temporadas y sin posibilidad de cancelarlo.

Carrasco ha aprovechado el momento para pedir al presentador una colaboración: «Creo que como te está yendo muy bien ahora… Lo digo en serio. ¿Os acordáis de la frase de Lola Flores de ‘una peseta cada español’? Pues como tú estás aquí en televisión española y te pagamos todos, pues he pensado que lo pagues tú».

El conductor de La Revuelta no ha tardado ni un segundo en dejar claro que no pensaba poner ni un euro para la causa: «Yo no te voy a ayudar en esto». El público presente en el teatro en el que se graba, lejos de apoyarle, ha comenzado a gritar «¡bizum, bizum!», presionando para que colaborase, ahora que tiene tanto patrimonio.

Otros cantantes están a la espera de qué ocurrirá con sus conciertos

Otras artistas como Aitana Ocaña y Lola Indigo tenían previsto realizar sus shows en el estadio madridista este mes de diciembre, pero han tenido que aplazarlos hasta que se solucione todo. La granadina ha sido la primera en anunciar la nueva fecha de su concierto, previsto para el 14 de junio de 2025, pero horas después el Real Madrid quiso recordar que sigue pendiente de acondicionar el recinto y llegar a un acuerdo con los vecinos de la zona.

«La realidad es que la gente no suele leer las noticias enteras, se quedan solo con los titulares. En el comunicado no hay nada nuevo; hasta que no terminen las obras, no pueden garantizar la fecha. Estamos trabajando, tanto mi equipo como el Bernabéu, para que pueda cumplirse la fecha», quiso aclarar la ex concursante de OT 2017.

Lo cierto es que estas palabras de Manuel Carrasco le habrán provocado más dudas a la artista, que sigue sin saber con certeza si podrá cantar ante sus fans en el lugar en el que todos los cantantes quieren actuar ahora mismo.