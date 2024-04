Red Bull no se esconde y reconoce abiertamente que piensa en Carlos Sainz

Carlos Sainz sigue sin equipo para el año que viene, pero desde Red Bull no le quitan ojo al madrileño. Christian Horner, jefe de la escudería austríaca, desveló que están muy pendientes del mercado y el español es un piloto clave en ese sentido. «Por supuesto tenemos que hablar con él», señaló el máximo responsable de los energéticos en la Fórmula 1, que reconoció que no tienen prisa por anunciar su alineación para 2025.

«Carlos Sainz es un piloto clave en el mercado y por supuesto tenemos que hablar con él», señaló Horner. Estas declaraciones dejan entrever que no sólo han hablado como dijo Helmut Marko, sino que esas conversaciones van a continuar durante las próximas carreras. El gran rendimiento de Carlos Sainz este inicio de temporada, siendo el único que ha logrado batir a Verstappen en pista, ha despertado el interés de Red Bull.

En cuanto a las prisas de Checo Pérez, Horner dijo: «Sobre Sergio, le gustaría hacer un anuncio mañana, pero como equipo no es que tengamos prisa. Muchos pilotos les gustaría pilotar en este equipo, pero estamos contentos con nuestra alineación. Queremos que Checo mantenga este nivel de consistencia y en el debido tiempo evaluaremos las opciones. Ahora estamos muy contentos con nuestra alineación y no hay prisa por anunciar la alineación para 2025».

Respecto a la posición de Carlos Sainz y la posibilidad de que recale en sus filas el curso que viene, el jefe de Red Bull se desmarca de lo que dijo Marko y comentó que desconocen la oferta de Audi al de Ferrari: «Sobre otros pilotos, son especulaciones, no tenemos ni idea de lo que Audi ofrece a Carlos, que es un piloto clave en el mercado. Es normal que haya un interés significativo y en Audi serían tontos si no considerasen un piloto de su calidad, entre otros, que tienen asientos disponibles. No sería apropiado hablar de ofertas de otros equipos».

«El anuncio no está muy cerca»

Sainz es uno de los candidatos a ocupar el asiento del mexicano, pero desde Red Bull insisten en que «el anuncio no está muy cerca, me temo. Van cinco carreras y hablamos tanto de los pilotos del año que viene, es increíble. Estamos en una situación en la que muy contentos con nuestros pilotos y no necesitamos tomar una decisión sobre la alineación hasta más entrado el año. Max tiene un contrato a largo plazo en cualquier caso y Checo termina el suyo, pero está pilotando excepcionalmente bien esta temporada», destacó Horner en la rueda de prensa de la FIA.

Sobre la mejoría de Checo en estas primeras carreras de 2024, Horner lo achacó a la cercanía de la conclusión de su contrato: «Probablemente, es porque termina su contrato. Ha trabajado muy duro durante el invierno. Ha cambiado un poco su enfoque de los grandes premios. Ha estado muy cerca en las cuatro carreras anteriores, particularmente en Suzuka, donde el año pasado sufrió y este año ha sido más competitivo».

Audi valora el fichaje de Sainz

Todos los rumores señalan que Carlos Sainz irán a Audi en 2026, pero Alunni Bravi, portavoz de Sauber, que será Audi en 2026, habló del interés en el español: «Son especulaciones. Todos los pilotos hablan con muchos equipos para entender la situación, si hay una visión común en el proyecto. Especialmente para nosotros, que estamos en un proceso de transformación. Este es el primer paso para decidir nuestra alineación para el futuro. La primera prioridad como equipo es sumar puntos y luego, evaluar la alineación del año que viene. Empezaremos hablando con nuestros pilotos y luego miraremos el mercado».