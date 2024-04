Red Bull da un paso más en su coqueteo con Sainz: «Su estado de forma es fascinante»

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari la próxima temporada ha revolucionado el mercado de Fórmula 1. Esta decisión dejaba a Carlos Sainz sin asiento para 2025, pero eso no ha afectado al rendimiento del madrileño que en Australia volvió a convertirse en el único capaz de batir a Red Bull. De hecho, al español no paran de llegarle elogios desde Milton Keynes que aseguran que «su estado de forma es fascinante».

No es para menos, Sainz consiguió una victoria de mucho mérito en Albert Park, superando al Red Bull de Verstappen en pista, apenas dos semanas después de haber sido operado de apendicitis. El 55 se está ganando su futuro en la pista y podría ocupar un asiento en el mejor coche de la parrilla. El caso Horner ha puesto patas arriba a los energéticos, provocando un enfrentamiento entre el padre de Max y el jefe de la marca, Christian Horner, que podría acabar con el neerlandés fuera del equipo.

En Mercedes hay un asiento libre, el que deja Lewis Hamilton, y desde el equipo británico estarían encantados de contar con el tricampeón del mundo de Fórmula 1. Esto dejaría una vacante en Red Bull y Helmut Marko, asesor de los austríacos, ha abierto la puerta a Sainz: «Por supuesto, el estado de forma de Sainz es fascinante», comenzó diciendo el austriaco, aunque no descarta que Checo Pérez siga el año que viene: «Pero cabe señalar que Checo hizo tres buenas carreras este año».

Las declaraciones de Marko en Laola1 dejan entrever la posibilidad de que el madrileño esté en el box de los energéticos el próximo curso. No obstante, el asesor de Red Bull reconoció que el nivel del mexicano este curso está siendo bastante elevado y le exculpa del único error que ha cometido hasta la fecha: «La razón por la que se quedó atrás en Melbourne fue por los daños en el suelo y la degradación de los neumáticos».

No obstante, Marko señaló que la gran debilidad de Pérez son los sábados: «Su única debilidad está en la clasificación, si puede mejorar allí, no hay necesidad de pensar. El ambiente en el equipo es muy bueno, también en lo que a él respeta». En caso de corregir ese fallo y lograr estar delante junto a su compañero de equipo, el ex piloto cree que no habría debate con el asiento del mexicano para 2025.

Las opciones de Sainz

El buen rendimiento de Carlos Sainz en la pista le está abriendo muchas puertas y desatando rumores sobre dónde irá la próxima temporada. En Mercedes hay un asiento libre y ya se ha visto Carlos Sainz padre, representante de su hijo, reuniéndose con Toto Wolff durante el GP de Arabia Saudí para tratar el futuro del todavía piloto de Ferrari.

Los elogios también han llegado desde Red Bull, que actualmente es el mejor coche de la parrilla. La situación con Verstappen y el futuro incierto de un Pérez que termina contrato a finales de este año abren la opción de ver al piloto español en el equipo de Milton Keynes.