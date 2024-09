Rayo-Atlético: partido trampa para un equipo eufórico

Vallecas acoge esta noche (21.00 horas) un partido trampa para un equipo como el Atlético que llega eufórico tras su victoria ante el Leipzig en el estreno de la Liga de Campeones. El Rayo sabe que tiene en contra las estadísticas, que reflejan nada menos que cinco triunfos consecutivos de los rojiblancos en territorio vallecano, pero están dispuestos a ponérselo muy difícil a los de Simeone en un partido en el que el colombiano James Rodríguez se enfrentará al que estuvo a punto de ser su equipo hace algunas temporadas.

En el verano de 2019 Atlético y Real Madrid tenían casi acordado el traspaso de James al equipo rojiblanco, pero el 27 de julio se disputó un amistoso en New Jersey en el que los rojiblancos le marcaron siete goles a los blancos y se encendieron todas las alarmas hasta el punto de que se frenó el trasvase del colombiano, al que ya había bendecido Simeone. Nunca se sabrá cómo se hubiera escrito la historia, pero lo cierto es que hoy el Cholo se lo encontrará en el bando adversario.

Con el único objetivo de la victoria el Atlético debe ir desde el principio a por el partido porque el pleno de puntos del Barça le obliga, pero dado lo apretado del calendario al Cholo no le quedará otra que introducir cambios, tal y como admitió ayer en la conferencia de prensa. Van a entrar jugadores nuevos y es bastante probable que por fin se vea a Sortloth y Julián Álvarez jugando juntos desde el inicio. Muchos creen que el noruego y el argentino son compatibles, así que quizás Vallecas sea para ambos una buena oportunidad de reivindicarse. Ojo porque a Sorloth el Rayo no se le da mal: seis goles le ha marcado ya, los dos últimos en abril de este año con el Villarreal. No es el único: Griezmann suma ocho y Nahuel dos, lo que no es mal teniendo en cuenta que es lateral derecho.

Pita Melero López, con el que el Atlético perdió la pasada temporada en Las Palmas, pero el verdadero peligro está en la sala VOR, a cuyos mandos estará nada menos que el andaluz Jorge Figueroa Vázquez, descendido a Segunda como árbitro principal, pero que desde el VAR puede seguir perpetrando sus fechorías habituales. Es de los que peor fama tienen en el entorno rojiblanco, que ya es decir.

Alineaciones probables:

Rayo: Batalla, Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, James, Álvaro y Sergio Camello.

Atlético: Oblak, Nahuel, Le Normand, Witsel, Lenglet, Lino, De Paul, Gallagher, Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth.

Árbitros: Melero López (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Vallecas, 21.00 horas.