Vallecas, territorio abonado para el Atlético de Madrid

Vallecas es, con los números en la mano, un territorio abonado para el Atlético de Madrid, que suma cinco victorias consecutivas en el campo del Rayo, donde en la era Simeone sólo ha perdido en una ocasión. El último precedente, además, fue escandaloso, con el 0-7 de la pasada temporada que fue sin embargo un espejismo porque los rojiblancos luego no fueron capaces de mantener la regularidad fuera del Metropolitano.

17 veces se ha medido Simeone al Rayo Vallecano y ese 2-1 de la temporada 12-13 constituye su única derrota. El balance es de 14 triunfos y dos empates, uno en Madrid y otro a cero en Vallecas en la primera jornada de la temporada 14-15. De ese partido en adelante cada vez que el Atlético ha cruzado el puente ha sido para llevarse los tres puntos.

Los de Simeone llegan al partido que cerrará la jornada del domingo a lomos de una ola de euforia provocada por su victoria ante el Leipzig en el último minuto en el entreno de la Liga de Campeones. Sin embargo ahora toca afrontar la Liga y no les cabe otro resultado que no sea la victoria, con el líder Barcelona a cuatro puntos ya de distancia. Será el tercer encuentro fuera de casa de la temporada, con el balance hasta ahora de un empate en Villarreal y una victoria en San Mamés ante el Athletic.

El equipo retomó el trabajo este viernes con la vista puesta ya en Vallecas, donde con toda seguridad habrá cambios en la alineación. Simeone ensayó ayer los remates con Sorloth, al que ha pedido más eficacia. No hay que descartar una delantera formada por el noruego y por Julián Álvarez, otro que está en el punto de mira por su bajo rendimiento, porque lo que es seguro es que va a haber rotaciones, y más teniendo en cuenta que la próxima vuelve a ser otra semana de dos partidos. Gallagher volverá al once inicial y también puede ser que entren jugadores como Azpilicueta, Witsel, Lino o Nahuel que no fueron titulares ante el Leipzig. Un posible once podría ser el formado por Oblak, Nahuel, Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Lino, De Paul, Gallagher, Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth.