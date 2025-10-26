Los radicales de Estudiantes tapan un fondo con banderas de Palestina tras la paz alcanzada por Trump

El deporte se ha convertido en uno de los altavoces más potentes en el conflicto entre Palestina e Israel. El último llamamiento se ha vivido en España, en el Movistar Arena de Madrid, cancha habitual del equipo de baloncesto Estudiantes. Durante el partido contra el Obradoiro un fondo del recinto ha quedado tapado por la bandera de Palestina acompañada de un mensaje que rezaba «la historia juzgará a quienes eligen callarse».

La pancarta de los radicales del Estudiantes a favor de Palestina se ha lucido este domingo, 13 días después de que Donald Trump comunicara que se había alcanzado un acuerdo de paz. «Hemos logrado lo que todo el mundo decía que era imposible, por fin tenemos paz en Oriente Medio», aseguró. El presidente de Estados Unidos rubricó en Egipto el acuerdo de alto el fuego en Gaza junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía, en lo que considera el inicio de una nueva era en la región.

El apoyo del Estudiantes a Palestina lleva años quedando de manifiesto. Hace más de tres años, a finales de junio de 2022, un combinado de jugadoras de la cantera del equipo disputó un partido amistoso contra el Palestine Youth Club, un club de baloncesto femenino del campo de refugiados. Aquel grupo de jóvenes palestinas fue invitado por la Liga Cooperativa Basket Madrid y contó con la participación de la Fundación Estudiantes.

La de este domingo es el mensaje más reciente de Estudiantes a favor de Palestina. Todo dentro del marco del partido que perdió el equipo madrileño (78-79) tras un error de bulto en el último segundo de encuentro. Una derrota que significa el primer tropiezo de la temporada del club estudiantil y un jarro de gua fría para un fondo del recinto que se pronunció sobre el conflicto en Oriente aunque llega después de que se haya alcanzado la paz.