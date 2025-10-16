Facundo Campazzo fue el miembro más crítico del Real Madrid con el asunto de las protestas radicales por Palestina que han afectado a tres partidos de baloncesto esta semana en España. El base argentino fue preguntado por los radicales que han obligado a las autoridades a que todos ellos se celebren a puerta cerrada, algo que ha calificado como «una cagada».

Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, Manresa-Hapoel Jerusalén y La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya se disputaron sin público por culpa de los radicales, que amenazaban con impedir que se jugasen estos tres encuentros de distintas competiciones: Euroliga, Eurocup y Liga de Campeones.

Donde más peligro había era en la capital del Turia y en la localidad catalana, especialmente en Valencia, donde incluso hubo algún detenido por lo ocurrido a las afueras del Roig Arena. Campazzo fue claro: «Es una situación que es una cagada». El argentino, que no tuvo una gran noche ante el Partizán en la jornada 4 de la Euroliga, no tuvo problemas en mostrar su opinión acerca de este bochornoso asunto.

«Hay que priorizar la seguridad de los jugadores, la gente, es lo principal. Y a partir de ahí tomar acción. Ojalá se pueda resolver pronto, sea cual sea la resolución. Es una situación que incomoda a todo el mundo, a nosotros, ellos mismos…», declaró en El Larguero de la cadena Ser.

Campazzo se moja y Tavares se muerde la lengua

Otro jugador fundamental del Real Madrid, Walter Tavares, fue preguntado por las protestas radicales y la posible repetición de partidos a puerta cerrada cuando los equipos israelíes, Maccabi Tel Aviv y Hapoel visiten el Movistar Arena. El pívot caboverdiano, MVP contra el Partizán, afirmó que «es lo que hay».

«Si están en la Euroliga hay que jugar contra ellos, da igual donde sea. Hay que jugar así, es un poco raro porque parece que vuelves a la pandemia otra vez. Es la situación que tenemos ahora. No podemos hacer nada, jugar el partido, intentar ganar y ya está», zanjó Tavares.