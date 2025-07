¿Quiénes son las capitanas de la selección española de fútbol?

La selección española femenina busca en Suiza su primera Eurocopa y lo hace con un equipo plagado de estrellas en el que destacan cinco capitanas. De las 23 convocadas por Montse Tomé para la cita continental, cinco de ellas tienen un peso especial, puesto que se las puede considerar como las líderes del vestuario. En esta ocasión no se basa en internacionalidades, puesto que sólo dos de ellas son las que más partidos han disputado con España.

Montse Tomé ha elegido a cinco jugadoras para llevar el peso de este equipo en la Eurocopa. Se trata de las cinco capitanas, lideradas por Irene Paredes, la veterana del grupo. La futbolista del Barcelona es la primera capitana, aunque no es la que suma más partidos con España, puesto que acumula 116 internacionalidades. Es la tercera jugadora con más partidos en la historia de la Selección, superada por Alexia y Jenni Hermoso.

La central ha recuperado esa capitanía de la mano de la seleccionadora, después de que, en la etapa de Jorge Vilda, el seleccionador quitase el brazalete a las tres futbolistas con más internacionalidades y se lo otorgara a otras futbolistas. Paredes destaca que, como peso pesado de este vestuario, «no hay mucho en lo que intervenir» puesto que todas las jugadoras van con España «a rendir y eso es lo que hacemos». Sin embargo, no deja de ser un espejo en el que las más jóvenes del grupo se miran, además de un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego.

La segunda capitana, como no podía ser de otra forma, es la propia Alexia Putellas. Doble ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), lleva a sus espaldas un total de 131 partidos con España. Más que nadie. La de Mollet del Vallés debutó en 2013 y esta será su tercera Eurocopa, tras las de 2013 y 2017, a los que suma tres Mundiales (2015, 2019 y 2023).

No hay una representante mejor para este equipo que una futbolista que lo ha ganado todo en lo individual y colectivo. Es la primera gran referente del fútbol femenino para todas las niñas que sueñan jugar al deporte rey y, sobre el césped, es una pieza fundamental para España. No estuvo en la última Eurocopa por lesión y en esta tiene una cuenta pendiente que espera saldar, aunque quiere ir «paso a paso».

Tres capitanas más para la Selección

Además de Irene Paredes y Alexia Putellas, hay otras tres futbolistas que han sido designadas como capitanas para esta Eurocopa. En este caso no influyen las internacionalidades. De hecho, Olga Carmona cuenta con 56 partidos con España, pero no se puede decir que no es una pieza clave en este equipo y que no haya sido fundamental para la consecución de los grandes éxitos de la Selección. De hecho, es la autora de dos de los goles más importantes en la historia de España: el que dio la clasificación para la final del Mundial ante Suecia y el que nos dio el título ante Inglaterra.

La ya ex jugadora del Real Madrid ha fichado por el PSG, pero antes del reto parisino, tiene uno más importante en Suiza, donde espera ayudar a conseguir el que sería el primer cetro continental para España. Indiscutible en su puesto, Olga viene de ser capitana de las madridistas y, ahora, es una de las elegidas para portar el brazalete en esta Eurocopa.

Con 89 internacionalidades aparece Mariona Caldentey, cuarta capitana del equipo. Eclipsada en muchas ocasiones por la relevancia de Alexia o Aitana, la balear es una de las jugadoras de mayor calidad con las que cuenta España. Prueba de ello es que en su primera temporada lejos de Barcelona, se ha convertido en una seria candidata para ganar el Balón de Oro, tras conquistar la Champions con el Arsenal. Todo el fútbol que pasa por sus botas, mejora. Y eso lo sabe Montse Tomé, que la considera clave e indiscutible.

Por último, aparece Aitana Bonmatí. Ha disputado 78 partidos con España y su figura es más que relevante en el vestuario. La mediocentro es una jugadora que se caracteriza, más allá de por su calidad, por la ambición que muestra. Sobre su capitanía se ha pronunciado durante la concentración, señalando que «es una gran responsabilidad» pero que «no cambia nada», puesto que «esa responsabilidad competitiva» que tiene, se «contagia».