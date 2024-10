¿Por qué no juega Rafa Nadal el Masters 1000 de París-Bercy?

El calendario ATP en el mundo del tenis va llegando a su fin y, de hecho, encara ya su último torneo de la categoría Masters 1.000 en París-Bercy. donde no estará Rafa Nadal, una de las grandes ausencias del torneo junto con la de Novak Djokovic y la de Jannik Sinner. La capital francesa echa el cierre al año después de que semanas atrás se disputara el de Shanghai, por lo que la única gran competición que queda en el horizonte, Copa Davis aparte, será ya el Torneo de Maestros, el ATP Nitto Finals, en el que juegan los ocho mejores del ránking.

La principal ausencia si atendemos al ranking es la de Jannik Sinner, víctima de un virus, pero tampoco estará en el Masters 1.000 francés Novak Djokovic, vencedor en 2023 y máximo ganador, con hasta siete triunfos allí. En la temporada pasada, Nole se proclamó campeón tumbando al búlgaro Grigor Dimitrov en dos sets (6-4 y 6-3), pero según confirmó no defenderá el título y descansará de cara a Turín tras haber estado presente en el Six Kings Slam.

Otro de los tenistas que se echarán de menos serán, como siempre, Rafa Nadal. Las opciones de ganar para los españoles volverán a estar a cargo de Carlos Alcaraz, quien llegó hasta la final del novedoso torneo disputado en Riad, Arabia Saudí, pero acabó cayendo en el duelo por el título con Jannik Sinner.

El motivo de la ausencia de Nadal en París-Bercy

Rafa Nadal no estará en París-Bercy, ni en ninguno de los torneos que están por delante a nivel individual, ya que confirmó su retirada el jueves 10 de octubre. El manacorí anunció que dejaba el tenis profesional a los 38 años, después de que el tramo final de su trayectoria estuviera peleando contra las lesiones y las continuas molestias que impidieron que estuviera al 100%.

«Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final», comunicó Nadal, ganador de 92 títulos, 22 Grand Slam y dos oros olímpicos, uno de los mejores tenistas de la historia.

Resultados de Rafa Nadal en el Masters 1000 de París – Bercy

El de París-Bercy no ha sido un torneo que se le diera especialmente bien a Rafa Nadal que, extrañamente, nunca llegó a salir campeón pese a ser el indudable dominador histórico de la gran competición parisina en lo que a tenis se refiere, Roland Garros y su tierra batida.

El mejor resultado de Nadal en París-Bercy fue llegar a la final, algo que sólo hizo en el 2007, perdiendo ante el argentino David Nalbandian 6-4 y 6-0. En cuatro ocasiones llegó a las semifinales (2009, 2013, 2019 y 2020), mientras que se quedó en los cuartos de final tres veces (2008, 2015 y 2017) y fue eliminado en la segunda ronda en su última participación, en el 2022 ante el estadounidense Tommy Paul en tres sets.

Cuándo juega Rafael Nadal su próximo partido

Nadal pondrá punto y final a su carrera jugando la Copa Davis con España. Será en el Martín Carpena de Málaga, en la Final a 8 por salir campeón de la ensaladera. El rival de la delegación española en los cuartos de final será Países Bajos, jugando ante ellos el martes 19 de noviembre.