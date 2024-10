La contundente respuesta de Rafa Nadal a los que le critican por retirarse tarde

Rafa Nadal, una de las mayores leyendas del tenis, ha anunciado que su retirada oficial llegará en las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes. A sus 38 años, el tenista español pone fin a una carrera repleta de éxitos, pero marcada en sus últimos años por recurrentes problemas físicos. Tras dos temporadas plagadas de lesiones que le han impedido competir al máximo nivel, el campeón de 22 títulos de Grand Slam ha decidido colgar la raqueta. Sin embargo, para algunos, esta decisión llega demasiado tarde, y las críticas sobre el momento elegido para su despedida no han tardado en aparecer.

Las críticas en torno a Rafael Nadal giran con motivo del momento elegido para retirarse, algo ante lo que responde el balear con sinceridad pero sobre todo con contundencia. «La gente me preguntaba ‘¿por qué no te retiras antes?’. Y desde un punto de vista de fuera es fácil opinar. Desde el sofá y escribiendo con un móvil o con un ordenador. Pero cuando uno es feliz haciendo lo que hace y su familia es feliz también, quieres intentar seguir», explicaba el manacorí, que siempre ha mostrado su pasión por el tenis, motor que le ha impulsado a continuar, incluso en tiempos difíciles, y eso es algo que solo él y su círculo cercano podían comprender. Al menos así lo transmite.

El año 2022 parecía presagiar un final brillante para su carrera, con dos victorias espectaculares en el Open de Australia y Roland Garros, pero las lesiones volvieron a aparecer. Una rotura abdominal y una lesión en el psoas le apartaron de las pistas, obligándole a pasar por el quirófano en junio de 2023. A pesar de sus esfuerzos por regresar a la competición, los problemas físicos persistieron, y su regreso a principios de 2024 no fue el que él había imaginado. Aun así, Rafa Nadal nunca dejó de intentarlo, mostrando la misma tenacidad que le ha llevado a convertirse en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Durante una entrevista en As, Rafa Nadal también reflexionó sobre los errores que ha cometido a lo largo de su carrera y la percepción que otros tienen de su trayectoria: «Claro que cambiaría cosas, evidentemente. Los que dicen que no, que no cambiarían nada, son unos profundos arrogantes». Admitió que a lo largo de su vida profesional ha tomado decisiones que, con el tiempo, resultaron en problemas físicos. Sin embargo, también destacó que muchas veces esas decisiones le llevaron a ganar torneos importantes, por lo que siempre es difícil encontrar el equilibrio perfecto.

Para Rafa Nadal, retirarse era una decisión que iba más allá del estado físico; era una cuestión de pasión y apoyo: «Mi familia estaba siendo feliz viajando conmigo a los torneos, viviendo una experiencia diferente y creo que a mí me hubiera gustado seguir más si hubiera podido y si realmente hubiera encontrado la manera de poder hacerlo en unos estándares que a mí me hicieran feliz». Según el manacorí, mientras sentía el apoyo de su familia y disfrutaba del tenis, no había razón para retirarse antes, pese a las adversidades.

«Creo que me he esforzado y me voy con la tranquilidad de haber hecho, creo, todo lo que he podido y un poquito más también. Porque al final, con las lesiones, no me dejé ir, tuve la determinación de intentar volver siempre, de continuar, y hacerlo de una manera positiva. Creo que lo he conseguido. He pasado por muchas cosas por las que en algún momento hubiera sido hasta fácil, y quizá lógico, dejarme ir un poco más y decir, hasta ahí», recalca Nadal sobre su retirada, tan sincero y claro como siempre ha acostumbrado el deportista español más laureado de la historia.