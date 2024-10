El palazo que Hacienda va a dar a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz tras jugar el Six Kings Slam

El circuito del tenis camina hacia los últimos torneos de la temporada todavía nostálgico por la retirada de Rafa Nadal. Su adiós definitivo será en la Copa Davis en Málaga, aunque antes, el balear desfiló en Riad por última en un partido de individuales, si Ferrer no lo remedia el próximo mes de noviembre.

El artificial congreso de Riad, embaucado de hologramas y, especialmente, millones de euros, precintó una serie histórica entre Rafa y Novak. Los golpes de Nadal rezuman nostalgia, conducen inexorablemente a los tiempos en los que era el balear quien arrollaba y desprendía derechas ganadoras. Ya no es así. Claudicó ante el serbio, pero su bolsillo de llenó igualmente.

Además del balear, todos los participantes se embolsaron un suculento botín únicamente por participar. La cantidad ascendió hasta los 1,5 millones de dólares, traducido en 1,3 millones de euros. En el caso de Nadal, ha aglutinado más 600.000 euros por cada uno de los dos partidos que ha disputado en Riad. Mientras que Alcaraz ha aumentado sus ingresos al alcanzar la final en la que fue superado por Sinner.

Como residentes fiscales en España, los ingresos de Alcaraz y Nadal tributan en la declaración de la renta según los tipos generales. El IRPF se divide en una parte estatal y otra autonómica que depende de cada región. Así que ambos tributan a nivel estatal y también por los tramos que tributan en Murcia y en Baleares.

A Alcaraz le suena. Después de ganar Wimbledon hace poco más de tres meses, vio como Hacienda se quedaba 1,5 millones de euros de los 3,2 que se embolsó, es decir, un 47% del total de los ingresos. Porcentaje similar al que tanto él como el propio Rafa deberán responder ante el ente español.

Del bono de participación de 1,3 millones de euros, la Hacienda española se quedará 611.000 euros en caso de Alcaraz y 640.000 del botín de Nadal. Lo que supone un 47% y 49% respectivamente, prácticamente la mitad de lo ingresado. En caso de que Alcaraz se hubiera llevado la final ante Sinner, de los 5,5 millones de euros de premio, un tercio hubieran ido a parar a las arcas estatales. 2.585.000 euros concretamente.

Nadal y Alcaraz, con la vista en la Davids

Tras Riad, la brújula apunta a Málaga. Allí disputará el próximo mes de noviembre los últimos partidos de su carrera deportiva. La Armada disputará ante Países Bajos la primera eliminatoria que, como todas, consta de dos partidos individuales y uno de dobles. Con un partido de individual para Alcaraz, Ferrer deberá decidir entre Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers para el siguiente.

«Tengo mucha confianza en que Rafa llegue en buenas condiciones para lo que haga falta. No sé si jugará o no, pero si él está en las condiciones y lo veo bien, es posible que esté. Para un punto definitivo al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. Si a alguien tengo que poner un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal», asegura Ferrer, que pese a no transmitir una respuesta, tiene claros los condicionantes. Al igual que el propio Rafa Nadal.

El balear, se desmarca. «Voy a estar en el equipo porque mi capitán lo ha considerado así. Intentaré prepararme de la mejor manera posible, pero evidentemente, no voy a estar jugando mi partido si el capitán no me viera con más posibilidades que mi compañero. No porque me vaya a retirar tengo que jugar partido individual. Lo haré así si estoy mejor preparado que mis compañeros. Tengo la responsabilidad de representar España», asegura.