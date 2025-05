Puede haber vuelco en la Liga: Las Palmas estudia denunciar al Sevilla por alineación indebida

La Liga española vive horas de máxima tensión tras la polémica surgida por la posible alineación indebida del Sevilla en su reciente victoria por 1-0 ante la UD Las Palmas, un hecho que podría provocar un giro radical en la lucha por la permanencia a falta de solo dos jornadas para el final del campeonato. El foco de la controversia es la participación de Loïc Badé. Pero, ¿por qué el central sevillista se encuentra en tal jardín?

El zaguero francés del Sevilla fue titular y disputó los 90 minutos frente al cuadro canario apenas tres días después de haber sido sustituido en Balaídos ante el Celta de Vigo por una conmoción cerebral, según certificó el propio médico del club en el acta arbitral. El protocolo de conmociones cerebrales recomendado por la FIFA y aceptado por la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) establece que un jugador que haya sufrido este tipo de lesión no debería reincorporarse a la competición oficial antes de seis días, siempre que haya completado todos los pasos de regreso progresivo a la actividad y esté libre de síntomas.

Sin embargo, este protocolo es una recomendación médica y no una norma vinculante dentro del reglamento federativo español, lo que sitúa el caso en un limbo legal que ahora estudian los servicios jurídicos de Las Palmas, quienes valoran presentar una denuncia formal ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las Palmas estudia una posible denuncia

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó en la COPE que el club está analizando el caso y que, aunque no existen antecedentes similares, buscarán la valoración jurídica pertinente antes de tomar una decisión definitiva. La posibilidad de una sanción deportiva es real: si el Comité estimara la denuncia y considerara que el Sevilla incurrió en alineación indebida, el resultado del partido podría modificarse a un 0-3 a favor del pío-pío, lo que reabriría la pelea por la permanencia y pondría en jaque la salvación matemática de los andaluces, que actualmente cuentan con siete puntos de ventaja sobre el descenso (estaría a tres si dan el partido como perdido).

Desde la cúpula del Sevilla, la respuesta ha sido de tranquilidad y firmeza. El club asegura que consultó previamente la situación con especialistas médicos y jurídicos, y que la recomendación de la FIFA no es de obligado cumplimiento, por lo que consideran que no han vulnerado ningún reglamento ni incurrido en alineación indebida. El cuadro del Ramón Sánchez-Pizjuán insiste en que no existe ninguna norma federativa nacional o internacional que impida la inclusión de Badé en la convocatoria, y que el club actuó con el aval de los servicios médicos y jurídicos.

El desenlace de este caso podría tener consecuencias históricas para la competición. Si el Comité de Disciplina acepta la denuncia de Las Palmas y sanciona al Sevilla, la clasificación daría un vuelco inesperado, manteniendo vivas las opciones del pío-pío para evitar el descenso y sumiendo a los sevillistas en una crisis aún más profunda en una temporada ya marcada por la inestabilidad institucional y deportiva. Por el momento, la decisión final está en manos de los órganos disciplinarios, mientras la tensión crece en los despachos y en los vestuarios de los equipos implicados.