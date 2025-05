Laporta celebra la Liga y lanza un dardo a Tebas: «Es una temporada histórica a pesar de las dificultades»

Joan Laporta atendió a los medios de comunicación desde el estadio del Espanyol para celebrar la Liga ganada por el Barcelona este jueves en Cornellá. El presidente del equipo azulgrana elogió a sus jugadores, a Hansi Flick y también a Deco. Estaba eufórico el máximo mandatario tras celebrar con su plantilla en el vestuario blaugrana.

«Estamos los culés muy contentos. Se confirma con este título de Liga una temporada histórica. Porque ante las dificultades que hemos tenido, quiero agradecer sobre todo a los jugadores que lo han hecho de maravilla. Estos jugadores que tenemos que juegan una personalidad y una frescura extraordinaria. Y que además transmiten muy buenas sensaciones. Los culés nos hemos enamorado de este equipo. Y no lo hacemos porque sí. Nos enamoramos por sus sensaciones. Son jugadores que sienten los colores del Barça y hoy se lo merecen todo porque hoy nos han regalado esta Liga extraordinaria. Con un entrenador también que ha sido una de las claves del éxito como es Hansi Flick. Y un gran mérito de Deco por confeccionar esta plantilla. Estamos muy orgullosos de todos ellos. Es una victoria, ante las dificultades que hemos tenido y ante los intentos de desestabilización que yo no había visto en mi etapa de presidente, de los socios y socias del Barça. Nos han dado confianza y hemos podido mantener la estabilidad institucional», comenzó afirmando Joan Laporta.

«Deco nos convenció para fichar a Hansi Flick. Nos dice que es la persona ideal para este grupo. Es un grupo de excelentes jugadores. Ahí le damos toda la confianza. Y Hansi demuestra lo que es. Profesional, riguroso, un entrenador que transmite disciplina, pero que a la vez tiene una gran sensibilidad para tratar con los jugadores. Y esa mirada tan clara que tiene. Es un hombre exigente, pero que sabe hasta donde puede exigir», valoró el presidente del Barcelona.

Sobre el golazo de Lamine Yamal y su figura: «Es un genio del fútbol. Es un limbo que está destinado a unos pocos y él forma parte de este grupo de jugadores. Y hoy se ha visto una vez más. Ha abierto la lata en un momento que era muy necesario y la ha clavado en la escuadra. La verdad es que es un jugador que participa mucho en el juego. No solamente destaca por su calidad individual, que es genial. También está pendiente de todas las jugadas. Se han juntado unos jugadores que disfrutan jugando al fútbol y tienen muy asimilado nuestro estilo. Es un equipo que tiene música. Muy joven. Siempre están bailando. Tienen mucho desparpajo y no tienen complejos. Siempre es bueno. Pero cuando me acuerdo de la semifinal de la Champions contra el Inter, es un equipo que va ganando 3-2 a falta de pocos minutos y van a buscar el cuarto gol. Lo normal sería amarrar el partido. Todavía tienen que aprender mucho y tienen margen de mejora. Tienen mucho presente y futuro».