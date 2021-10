Con Savic obligado a cumplir su tercer partido de sanción en Champions y Giménez KO por molestias musculares, las únicas opciones que le quedan a Simeone son las de Felipe y Hermoso. Si quiere mantener su sistema de tres centrales no tendrá otro remedio que volver a adaptar al francés Kondogbia a esa posición, por lo que perderá mucho músculo y capacidad de recuperación en el medio campo.

Además, no se acaban ahí los problemas. Tanto Marcos Llorente como Mattheus Cunha siguen de baja y los servicios médicos del club apuran los plazos para que puedan llegar a tiempo. No es prioritario el brasileño, que no será titular en ningún caso, pero sí el internacional español, que pasa por ser uno de los fijos de Simeone. Llorente ha estado por cierto estos días en Mallorca tomando el sol y dándole reposo a su musculatura, pero los plazos apremian y parece difícil que pueda llegar a tiempo.

Hoy tampoco se han ejercitado con el grupo Koke, Griezmann y Carrasco, que han permanecido en el gimnasio evitando la carga aeróbica, mientras que Oblak y Trippier han disfrutado de día libre. Quedan por incorporarse los convocados por Argentina y Uruguay, Correa, De Paul y Luis Suárez, a los que no liberarán sus selecciones hasta el viernes dado que en la madrugada de ese día (hora española) se juega una nueva jornada del grupo sudamericano de clasificación para el Mundial. Argentina se mide a Perú mientras que Uruguay viajará a Brasil. Por tal motivo la Liga decidió suspender el Granada-Atlético de este domingo.

El Atlético trata el partido ante el Liverpool del próximo miércoles como una verdadera final ya que es consciente de la enorme diferencia que existe entre ser primero o segundo de grupo. En estos momentos son los ingleses los que figuran en primera posición ya que han ganado los dos partidos que han jugado, por lo que suman seis puntos, mientras que el Atlético marcha segundo con cuatro. Una victoria de los de Klopp en el Metropolitano prácticamente les garantizaría ser campeones de grupo, mientras que un empate también les daría mucha ventaja. En consecuencia Simeone sabe que tiene que poner toda la carne en el asador para que los tres puntos se queden en Madrid.