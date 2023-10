El presidente del Nápoles se jacta de no haber fichado a Luis Enrique: «Menos mal que se fue a Francia…»

Aurelio de Laurentiis presumió de no haber fichado a Luis Enrique este verano. El conjunto italiano ganó la Serie A la pasada temporada, pero no pudieron retener a Luciano Spalletti. Muchos entrenadores sonaron para ocupar este cargo y el ex seleccionador español era uno de ellos. Finalmente fichó por el PSG y ahora el presidente del Nápoles habló sobre ello.

«Llamé a Luis Enrique y menos mal que se fue a Francia, mira los resultados que está haciendo. Ni siquiera me convenció en las reuniones previas que tuvimos durante tres días», reconoció De Laurentiis en unas declaraciones en una mesa redonda en la universidad Luiss Guido Carli de Roma. «Hablé con varios entrenadores. Llamé también a Thiago Motta, pero no quiso arriesgarse a ocupar el puesto de un entrenador (Luciano Spalletti) que había hecho lo que hizo», continuó.

Y es que Luis Enrique no pasa por su mejor momento como entrenador. El inicio con el Paris Saint Germain no ha sido el esperado. En Champions League, el principal objetivo del conjunto parisino, perdió la pasada semana por 4-1 ante el Newcastle. Una derrota que despertó una gran polémica en París. En la liga francesa, el equipo tampoco ha tenido el rendimiento esperado con tres empates y una derrota, lo que ha hecho situarse en tercera posición.

Estas declaraciones vinieron a raíz de la difícil situación que atraviesa el Nápoles, que es entrenado por Rudi García. «Con él estoy viviendo un mal momento», reconoció De Laurentiis. «Soy un empresario, tengo el deber de interesarme por mi empresa. El entrenador y el director deportivo están a mi servicio», añadió. Pero eso no quedó ahí y anunció que no descarta tomar medidas: «Tomaré las decisiones adecuadas cuando llegue el momento. Siempre hay que pararse a pensar. Cualquier decisión precipitada es errónea. Hay que acabar con esa necesidad de tenerlo todo y ahora, no es posible en la vida. Cabeza abajo, a pedalear y a trabajar. La vida es la vida».

«No» a Arabia