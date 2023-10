Las críticas de la prensa francesa desesperan a Luis Enrique

La nueva vida de Luis Enrique en Francia no está siendo fácil ni cómoda. La prensa deportiva, especialmente la que engloba al Paris Saint-Germain, se le ha echado encima tras las últimas actuaciones de su equipo y, sobre todo, después de alguna que otra salida de tono con periodistas franceses. La más reciente llegó el pasado domingo después de la victoria del conjunto parisino ante el Stade de Rennes.

Antes del encuentro de la octava jornada de la Ligue 1 se hablaba incluso de una final para el PSG, que entonces era quinto en la clasificación. Finalmente, el conjunto de Luis Enrique venció de forma sólida (1-3) y se aupó a la tercera posición. Después del partido, un periodista francés le formuló una pregunta que no le hizo mucha gracia al asturiano, pues trataba sobre si había detectado algún detalle negativo pese a la victoria, a lo que respondió de la siguiente forma y con gestos claros de enfado: «Tú sólo vas a lo negativo. Es ac***nante. Todas las entrevistas, es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial».

Sus palabras no sentaron nada bien al resto de la prensa francesa y poco después un periodista de RMC Sports, Daniel Riolo, arremetió con dureza contra el español. «Si sigue así, tendrá que ganar muchos partidos para que no nos preocupemos por él. Si el PSG gana, no habrá ningún problema, los aficionados dirán: Nos importa un bledo tener un entrenador que no quiere compartir sus emociones con nosotros, decir lo que siente o cómo quiere construir su equipo. No habla con los periodistas», comenzó.

Además, Riolo comparó la actitud de Luis Enrique con la de otros entrenadores que pasaron por clubes franceses. «Los entrenadores hablan, cuentan historias, decíamos lo mucho que nos gustaba eso de Sampaoli, Bielsa o Mourinho. Hay muchos entrenadores que hablan. Todos lo hacen ahora», añadió en el programa After Foot.

La prensa señala a Luis Enrique

El periodista no se cortó ni un pelo y opinó tajantemente sobre cómo ve a Luis Enrique. «Es un poco tonto. Se ve que tiene una especie de odio en la cara, quiere levantarse e irse, es un poco doloroso, sobre todo porque el PSG, en su contratación de entrenadores, tenía una estrategia muy importante que era comunicación. No sé qué nota sacó en este tipo de estrategia del PSG, pero no puede haber sido alta», concluyó.

Pero esta dura crítica de Riolo no es la única que le ha llovido a Luis Enrique por parte de los medios de comunicación en las últimas semanas. Después de su derrota más dura este curso frente al Newcastle por 4-1 en Champions, las cabeceras más icónicas de la prensa deportiva francesa señalaron directamente a Luis Enrique como el principal responsable de un nuevo fracaso europeo del PSG.

«Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo», rezaba L’Équipe en el día posterior a la visita del PSG St James Park. «Luis Enrique, principal responsable de este fiasco. El PSG no hizo nada, no consiguió nada y sufrió durante todo el partido», título Le Parisien tras el encuentro.

Todas esas críticas han acabado por desesperar a Luis Enrique, que el pasado domingo, incluso ganando, no se contuvo más y la tomó con el primer periodista que se interpuso en su camino, Alexandre Ruiz. Tanto sus palabras como su lenguaje corporal al responder denotaban una clara incomodidad después de tres meses al mando del equipo de París.