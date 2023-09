El PSG vuelve a activar la palanca de Qatar

Qatar ha vuelto a hacer de las suyas con el PSG. El Al-Ahli ha fichado a Julian Draxler por 20 millones de euros. La cifra del traspaso del mediapunta alemán se suma a los 65 millones que el club parisino ha percibido este verano procedente de equipos qataríes. Los dos movimientos anteriores fueron los de Marco Verratti (50 millones) y Abdou Diallo (20 millones), ambos se marcharon al Al-Arabi.

Un total de 85 millones de euros directos a las arcas del PSG con los que Qatar vuelve a salvar una vez más su fair play financiero. De esta forma, podrán competir sin problema un año más en la Champions League, además de quedar exentos de cualquier tipo de multa económica. Lo más curioso de la cifra es que los tres nombres eran descartes de Luis Enrique de cara a la temporada 2023-24, y constituían una masa salarial de la que estaban obligados a desprenderse sí o sí por la normativa de UEFA.

Un verano más vuelve a demostrarse la ‘trampa’ legal que el PSG realiza para ajustarse a las pautas del máximo organismo del fútbol europeo. No obstante, la posibilidad de una sanción de cualquier tipo parece alejarse cada vez más pese a las cantidades millonarias que invierten cada año en su plantilla. Sin ir más lejos, en el último mercado de fichajes se han dejado 349.500.000 euros en reforzar todas y cada una de sus líneas. 146.500.000 euros más de los que han ingresado.

Un déficit que es la tónica de cada verano en el equipo de la capital francesa. Este es el cuarto verano consecutivo de pérdidas y eso que la no venta de Kylian Mbappé no alteró los planes de Nasser Al-Khelaifi. El presidente de la entidad francesa, lejos de compensar que no se marchase, ha acompañado al campeón del mundo con dos efectivos más en la delantera: Gonçalo Ramos (65 millones) y Kolo Muani (95 millones).

Mal comienzo

Sin embargo, todo el desembolso económico de la cúpula qatarí este verano no se ha traducido en buenos resultados por el momento. El pasado viernes se consumaba la primera derrota del nuevo equipo de Luis Enrique, cayendo por 2-3 en el Parque de los Príncipes frente al Niza. Una plantilla totalmente renovada que no ha dado buenos síntomas en los coletazos iniciales de la temporada, con sólo 8 puntos de 15 posibles en las cinco primeras jornadas de la Ligue 1.

Pese a ello, desde hace tiempo se sabe que esta competición no es la mayor de las preocupaciones de los propietarios del PSG, sino la Champions. Este martes los parisinos emprenderán un año más su andadura por levantar de una vez por todas la Copa de Europa en su estreno frente al Borussia Dortmund, después de un curso en el que volvieron a caer en octavos de final, contra el Bayern de Múnich.

Salarios estratosféricos

Ya el pasado mes de enero, un informe redactado por Football Benchmark alertaba de una masa salarial inédita en la historia del fútbol que ascendía a los 389 millones de euros. A partir de esta temporada, el fair play financiero sólo deja destinar un 90% de los ingresos en salarios de jugadores y comisiones a agentes. Y en dos años se reducirá un 20%. Por tanto, el PSG se ha visto obligado una vez más a recurrir a ese viejo truco que es retroalimentarse gracias a Qatar. Un mercado, el qatarí, que por cierto finaliza este lunes 18 de septiembre.