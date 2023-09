Dembélé siembra las primeras dudas en Francia por su rendimiento en el PSG

La dura derrota del PSG frente al Niza ha dejado varios señalados en Francia, entre los que se encuentra Ousmane Dembélé. El extremo francés ex del Barcelona cuajó una de sus peores actuaciones desde que aterrizó en el equipo capitalino y eso ha despertado las primeras dudas con el internacional galo. Sus fallos de cara a puerta durante el último encuentro han generado muchas dudas.

El vigente campeón sufrió una dolorosa derrota que le hace perder el liderato de la Ligue 1, justo antes de afrontar una semana clave con el estreno en la Liga de Campeones y el Clásico frente al Olympique de Marsella. Ousmane Dembélé fue uno de los más criticados del PSG en Francia, que calificó su partido de insuficiente. En concreto, la nota que recibió el galo por su actuación fue un 3.

El ex azulgrana dejó destellos de su calidad en su último partido en Francia con el PSG, de su potencial para irse de su marcador en el uno contra uno, pero no estuvo acertado en los metros finales. Ousmane fue una de las apuestas de Luis Enrique para esta nueva era que comenzaba el ex seleccionador español al frente del PSG, sin embargo, el rendimiento del francés comienza a generar ciertas dudas tras sus primeros cuatro partidos, tres de ellos como titular.

⌚️ 37' Quel dommage @dembouz qui tire juste à côté 😱#PSGOGCN I 1-1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

«Sería injusto resumir su inicio de temporada en el PSG con la actuación del viernes. Pero la impresión de Ousmane Dembélé en sus primeras semanas en París es de tenacidad. Capaz de hacer de todo con el balón en los pies, muy creativo, tanto en el uno contra uno como en ciertas situaciones de combinación (como el primer gol del viernes), el ex jugador del Barcelona ha tardado en mostrar todo su potencial en el movimiento final», comienza diciendo L’Équipe que suspendió al extremo en sus notas del partido.

«Su remate en el minuto 28, desviado desde cinco metros, y su inoportuno disparo cruzado en el minuto 38 evidencian su actual falta de confianza. ¿Un fallo puntual? Esta preocupante ineficacia no puede eclipsar el resto: su actividad constante y su prometedora relación técnica con Achraf en la banda podrían ser una de las principales armas del PSG esta temporada», añade el medio francés.

Dembélé no arranca en el PSG

Dembélé ha disputado cuatro partidos, el primero partió desde el banquillo y los tres siguientes fue titular. Sin embargo, su rendimiento no está a la altura de lo que se esperaban. Su fichaje generó muchas expectativas ya que venía rindiendo a un gran nivel en el Barcelona, pero tras los primeros encuentros han saltado las dudas con el futbolista francés ya que no está cumpliendo con lo que se esperaba de él.

No obstante, el atacante sigue contando con la confianza plena de Luis Enrique y salvo sorpresa mayúscula debería continuar en la titularidad en los próximos encuentros. Su estilo de juego es un gran recurso para el técnico asturiano, aunque su falta de gol ha generado bastante preocupación en Francia. El próximo martes, frente al Borussia Dortmund, Dembélé tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valía y silenciar las críticas.