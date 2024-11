El polémico e irónico mensaje de Raphinha sobre el fuera de juego de Lewandowski

Raphinha ironizó a través de sus redes sociales con un polémico mensaje sobre el gol anulado a Robert Lewandowski por un fuera de juego milimétrico una vez finalizó el partido en Anoeta donde el Barcelona cosechó su segunda derrota en Liga esta temporada tras perder 1-0 contra la Real Sociedad.

El futbolista brasileño del Barcelona, una vez acabó el partido, cogió su teléfono y publicó un irónico mensaje en redes sociales que ha desatado la polémica. Raphinha publicó varias fotografías en un mismo mensaje donde etiquetó a su compañero Lewandowski acompañado de dos emoticonos. Uno de risa y otro de no creer lo que estaba pasando.

En su mensaje en redes sociales, Raphinha compartió la imagen que el VAR publicó sobre el fuera de juego de Lewandowski que anuló su gol en el minuto 12 de partido contra la Real Sociedad el pasado domingo. Junto a ella, el brasileño también puso una foto de la imagen real de Aguerd y el delantero del Barcelona, intentando hacer ver a sus seguidores que para él no hay fuera de juego. La ironía de Raphinha llegó con una foto de unos zapatos gigantes, señalando que esos eran los pies de su compañero a la hora de pitar el fuera de juego.

La realidad fue el que fuera de juego semiautomático decretó posición adelantada de Robert Lewandowski sobre Aguerd y el gol del delantero polaco en el minuto 12 de partido quedó anulado. Una decisión polémica por la imagen de partido y por la que ofreció el VAR, pero que en ningún caso supone un error de esta tecnología, como bien han explicado fuentes oficiales en las últimas horas. Un fuera de juego semiautomático que esta temporada ya ha funcionado a la perfección a favor del Barcelona, como ocurrió ante el Espanyol en el derbi catalán de hace una semana con dos goles anulados por posiciones milimétricas.

Flick sobre el fuera de juego de Lewandowski

Hansi Flick valoró la derrota del Barcelona en campo de la Real Sociedad ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Anoeta. El técnico alemán no estaba nada contento después de la segunda derrota del equipo culé esta temporada en Liga. El germano también habló del árbitro, que anuló un gol gracias al VAR de Lewandowski.

«Hoy no ha sido nuestro día. Hay que aceptar este resultado, no hay excusas. Está claro lo que hemos visto. No hemos tenido suficientes ocasiones. Ellos han estado con más decisión. En el último tercio hemos tomado malas decisiones también», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios.

«Yo le he dicho que era una mala decisión, y así se lo he hecho saber», dijo el técnico alemán sobre el gol anulado a Robert Lewandowski por fuera de juego.

También Iñaki Peña valoró en zona mixta el gol anulado a su compañero: «Hay un posible error en el marcaje de Robert Lewandowski. Y bueno, si hay un error tan claro y tan grave esperemos que la Liga actúe porque al final para esto está el VAR y para esto están las líneas que tiran. Si ha sido un error que se demuestra, que lo investiguen y que actúen».