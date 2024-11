Flick ya habla de árbitros: «Le he dicho que anular el gol de Lewandowski era una mala decisión»

Hansi Flick valoró la derrota del Barcelona en campo de la Real Sociedad ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Anoeta. El técnico alemán no estaba nada contento después de la segunda derrota del equipo culé esta temporada en Liga. El germano también habló del árbitro, que anuló un gol gracias al VAR de Lewandowski.

«Hoy no ha sido nuestro día. Hay que aceptar este resultado, no hay excusas. Está claro lo que hemos visto. No hemos tenido suficientes ocasiones. Ellos han estado con más decisión. En el último tercio hemos tomado malas decisiones también», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios.

«Yo le he dicho que era una mala decisión, y así se lo he hecho saber», dijo el técnico alemán sobre el gol anulado a Robert Lewandowski por fuera de juego.

«Es normal, lo hemos echado de menos. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Pero al final no ha sido nuestro mejor día», valoró el entrenador alemán sobre Lamine Yamal, que ni siquiera se sentó en el banquillo por un golpe en su tobillo derecho. «No estoy seguro de que Lamine vuelva tras el parón. Tenemos que esperar. Espero que hoy podamos conocer algo más de su estado. Hemos tomado la decisión de que no juegue y creo que es lo mejor para él».

«Somos responsables de la derrota. Hemos podido jugar mucho mejor. No hemos tenido una buena posesión de balón. Hoy quería que acabáramos el partido juntos, no cada uno por su cuenta», declaró el entrenador del Barcelona.