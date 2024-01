Ezequiel el Pocho Lavezzi toca fondo y estaría atravesando el peor momento de su vida. Según algunos medios argentinos, el ex jugador del PSG o del Nápoles habría sido ingresado en el hospital Sanatorio Zabala por una sobredosis y se encontraría en terapia intensiva, donde los médicos le estarían realizando un tratamiento para tratar de desintoxicarle. «Tiene un cuadro de sobredosis que lleva y obliga a que la familia y las personas allegadas tomen cartas en el asunto», aseguró el periodista Luis Ventura en la cadena América TV.

«El Pocho ingresa hoy al Sanatorio Zabala, donde se encuentra internado en el tercer piso en terapia intensiva. Sólo su novia Natali Borges se encuentra con él», añadió Ventura. Sin embargo, el hijo del ex atacante ha querido tranquilizar la situación y ha querido desmentir la información a través de una historia en su cuenta de Instagram. «Mi padre está bien y está en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son ciertas. No tuvo una sobredosis o lo que dicen», escribió Tomás en su perfil.

Informaciones contradictorias

Según desvelan en Argentina, Lavezzi habría llegado al hospital por decisión propia, aunque no está solo, ya que también lo acompaña su familia. Según las informaciones, el Pocho sufrió una recaída y firmó un permiso de ingreso donde sólo sus familiares más cercanos pueden verle, mientras esperan que poco a poco se recupere de esta sobredosis. El internacional argentino será trasladado al centro de rehabilitación donde iniciará un nuevo tratamiento para intentar vencer sus adicciones.

Por si fuera poco, hace unas semanas Lavezzi noticia tras ser víctima de un accidente mientras se encontraba en su casa de Punta del Este, Uruguay. En la inspección médica se pudo saber que tenía «una herida corto punzante en su abdomen y una fractura a la altura de la clavícula». Se dijo que fue apuñalado en una riña familiar. Tras las exploraciones regresó a Argentina en avión y fue en ese momento cuando las informaciones señalaban hacia una nueva recaída.

En el perfil de Tomás se puede ver la última foto del Pocho Lavezzi junto a él y Débora, su ex novia de la adolescencia y madre de su hijo. «Qué felicidad compartir con ustedes. Lo más grande que tengo. Son alucinantes», reflejó el adolescente, quien se animó a mostrar una imagen de Lavezzi, que posó para la cámara con una camisa blanca, un pantalón largo y sandalias.

Una exitosa carrera

Lavezzi, tuvo una exitosísima carrera profesional que comenzó a Estudiantes de Buenos Aires y despegó tras su paso por San Lorenzo de Almagro, con el que fue campeón de la mano de Ramón Díaz. De allí fue vendido al Nápoles, donde jugó cinco temporadas. Luego estuvo cuatro campañas en el PSG y cerró su recorrido en el Hebei China Fortune, donde se retiró con un gran salario.

También fue parte de la Selección Argentina y no sólo ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, sino que también fue protagonista del equipo nacional que fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014. En total jugó 51 partidos, con 9 goles y 12 asistencias, vistiendo la Albiceleste.