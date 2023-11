Piqué tira con bala a Tebas: «El Andorra vale cero sin Madrid y Barça, todo está mal repartido»

Gerard Piqué no entiende o no comparte la gestión de Javier Tebas al frente de la Liga de Fútbol Profesional. El ex jugador y actual empresario y dueño de Kosmos, tiró con bala al mandatario de la competición líder del fútbol español y criticó el reparto y la desigualdad dentro de una competición que, pese a ser aún referencia, es según el propio Piqué un producto llamado a causar aburrimiento y precariedad en los clubes más pequeños por su modelo.

Piqué, sin mencionar directamente a Javier Tebas, criticó la gestión del fútbol español por obra de la Liga, entidad que preside el directivo oscense. Gerard es el máximo mandatario de uno de los clubes que actualmente forman parte de la competición en segunda división, el FC Andorra, y puso de ejemplo a su entidad, asegurando que «vale cero» sin el Barça y el Madrid, debido al reparto económico que viene desde la LFP.

«No hace falta tener equipos de 20 equipos. Hasta con 12 equipos, una liga española sería igual de potente. Y así un reparto más equitativo sería más razonable. Sin Barça y Madrid, el Andorra valdría cero. El pastel no está bien repartido», comentó Piqué, mandando un dardo envenenado a Javier Tebas por su gestión y prioridad a equipos punteros en la Liga.

«Estamos yendo a un camino que ningún club en España va a poder competir. Si todo esto no se regula no competimos todos con las mismas normas», añadió Piqué, uno de los participantes del encuentro Business Sport Forum, producido por Marca y Expansión.

La Superliga según Piqué

Piqué tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de abordar el tema de la Superliga, que en su opinión trae un problema de fondo que limitaría el desarrollo del fútbol de manera global. «La Superliga es una liga cerrada. Y yo estoy en contra de eso. Hay muchos que se quedarían fuera, y equipos como el Betis o el Aston Villa, o la Roma su valor pasaría a ser cero. Y pierdes a sus seguidores, cuya masa es brutal. Y sus clubes estarían casi avocados a no existir. Si reduces el calendario, puedes competir más y mejor. Estoy en contra de la Superliga, pero hay que reducir el calendario».

«Tengo claro que Barcelona y Real Madrid tratan con la Superliga de exponer que no se puede continuar con esta situación. El Andorra por subir a Primera no le va a ver más gente. Y si sube recibirá 50 o 60 millones de euros. El Real Madrid y el Barcelona cobran 140 millones y tienen infinitos fans que el Andorra. El reparto es muy parecido y a la larga todos los grandes de Europa quieren que esto cambie», completó Piqué, volviendo a los problemas del reparto y la posibilidad real de que los clubes secundarios acaben sin valor.

Piqué y el fútbol como ‘Producto Netflix’

Piqué es el artífice principal de la Kings League, una liga de entretenimiento que tiene su base deportiva en el fútbol, y este modelo, enfocado al deporte profesional, es el que él impulsaría de cara al futuro. «El deporte tiene que ir hacia el entretenimiento. Tiene pocas horas para entretenerse. No sólo compite con otros deportes, si no contra las redes sociales y las plataformas tipo Netflix. Es evidente que el fútbol compite con todos», comentó en el congreso.

Basándose en los seguidores más jóvenes, Piqué quiere abolir los partidos de 90 minutos para devolver la máxima diversión al fútbol. «Los jóvenes están acostumbrados a otras velocidades y ritmos. No tiene sentido estar en una habitación viendo un partido de 90 minutos. En los 90, no había nada más. No se podía escoger. La forma de consumir hoy es totalmente distinta. Pero esto no significa que el fútbol haya perdido atractivo», matizó el ex del Barcelona.

En un prisma más real, el ejemplo de Piqué para lo que podría ser el fútbol está en el deporte americano, un modelo a seguir según el empresario de Kosmos. «El deporte va hacia realizar competiciones más cortas y más especilizadas. Como hacen en Estados Unidos con la NFL. Son cuatro meses de competición y luego la Superbowl. Pero el país se paraliza. Aquí hay mil competiciones que la gente ya no sabe ni qué está viendo», completó.