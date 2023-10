El Gobierno de Andorra deja por mentiroso a Piqué

El Gobierno de Andorra ha querido salir al paso para desmentir a Gerard Piqué después de que el ex futbolista y ahora empresario explotara en las redes sociales por el futuro desalojo del Estadio Nacional de Andorra. Mónica Bonell, ministra de Cultura y Deportes del país, quiso dejar claro que la inversión realizada por el ex jugador fue de tres millones y no de cuatro como el ex del Barcelona dijo de forma pública.

En Andorra hay lío con Gerard Piqué y todo hace indicar que en los próximas semanas se sucederán varios capítulos sobre el tema. La historia es clara: el Andorra de Gerard Piqué será desalojado el próximo año del Estadio Nacional de Andorra porque el Gobierno del país quiere acondicionar el recinto para la práctica de varios deportes y este cambio de césped no casa con las normas del fútbol profesional. Así que Piqué tendrá que buscar un nuevo estadio para su equipo.

Por ello Gerard Piqué explotó el pasado sábado con un comunicado escrito a través de las redes sociales en el que amenazaba al Gobierno de Andorra con llevarse al equipo del país. «Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadio Nacional para que la Liga nos deje jugar y ahora nos eche. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que irse y cambiar el nombre del club. Felicidades, ha dejado Andorra sin fútbol profesional», dijo Piqué en unas polémicas declaraciones que lógicamente han tenido una respuesta del ejecutivo de Andorra.

El Gobierno de Andorra desmiente a Piqué

Mónica Bonell, ministra de Cultura y Deportes, ha salido al paso de las declaraciones de Gerard Piqué para desmentir al ex futbolista del Barcelona y confirmar que las acciones previstas se llevarán a cabo tal y como se informó hace unos días. «Lamentamos el tuit de Gerard Piqué porque no responde a la realidad. El Gobierno ha acogido con las manos abiertas al FC Andorra y así lo demuestra con el hecho de haberles cedido el Estadio Nacional, una instalación que utilizaban muchos clubes del país», comenzó diciendo la ministra en declaraciones recogidas por el diario Sport.

Mónica Bonell también quiso dejar claro que Piqué «ha hecho frente a unas inversiones de unos tres millones por las exigencias que pide LaLiga para disputar los partidos de Segunda División» y también quiso recordar que realizada por el Gobierno de Andorra. «Nosotros hemos invertido en el FC Andorra con una subvención directa de la secretaria de Estado de Deportes y también de Andorra Turismo», afirmó haciendo referencia a una cantidad que superaría el millón de euros.

La ministra también dejó claro que es importante tener una reunión para poder llegar a un acuerdo y que el club siga en Andorra. «Es importante tener una reunión para que nos expliquen cuál es el futuro y ver de qué manera podemos seguir colaborando. No es ideal para nadie, pero ellos no descartan irse fuera del país de manera temporal hasta que tengan nuevo estadio y esperamos que nos puedan explicar su proyecto. Aunque un tuit de estás características parece que nos enseñen que quieren marcharse del país», zanjó.