El Gobierno de Andorra desaloja a Piqué del estadio nacional

El FC Andorra de Gerard Piqué tendrá que buscarse un nuevo hogar. El Gobierno de Andorra comunicó este pasado jueves al club del ex culé que el Estadi Nacional no podrá ser su estadio de cara a la próxima temporada, la 24/25. El convenio de colaboración que pactaron ambos contemplaba una relación hasta junio de 2024 y tras terminar no será renovado y pasara de nuevo a manos del país andorrano.

Alain Cabanes, secretario de Deportes y Juventud del Gobierno de Andorra, afirmó que las intenciones del Estado son las de mejorar y adaptar para otros deportes el Estadi Nacional y para ello llevarán a cabo in cambio de césped y otras mejoras para que «sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes».

«El FC Andorra tendrá que buscar campo porque el Estadi Nacional, al cambiar el césped, no se adecuará a las condiciones que pide LaLiga. Cuando acabe la competición el junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped para que sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes», eran las contundentes declaraciones de Cababes, donde no deja cabida a que la relación con el club de Piqué continúe.

Por si fuera poco, en su comparecencia fue cuestionado por esto mismo, volviendo a dejar claro que no existía posibilidad alguna de ampliar su relación y la concesión de las instalaciones del Estadi Nacional con el FC Andorra de fútbol: «No se puede renovar porque se marcó una fecha y la Federación de Rugby hizo el esfuerzo de desplazarse en Encamp según unas condiciones, y pienso que se tienen que respetar totalmente las partes del convenio y la fecha de junio del 2024 no es aplazable».

Un nuevo estadio

Son más responsables del Gobierno los que dejan claro que el Andorra de Piqué tendrá que buscarse un nuevo estadio en la temporada 24/25, como la ministra de Cultura y Deporte, Mónica Bonell, que lo explicó y adelantó están en búsqueda activa de un nuevo estadio o la construcción de uno: «Había un convenio firmado que acababa en junio y nos consta que están mirando la viabilidad de hacer un nuevo estadio». Eso sí, no consideran que la situación sea su responsabilidad: «Hasta que no lo tengan son ellos los que tienen que buscar un campo alternativo a Andorra o afuera».

El Andorra tendría previsto entablar negociaciones con la Federación Andorrana del Fútbol para usar el Encamp, el estadio que están construyendo pese a que éste no estaría disponible para su uso hasta septiembre u octubre. Otra posibilidad sería buscar un estadio que no esté en Andorra, posiblemente en Cataluña, lo más próximo al club andorrano.

El club andorrano camina en estos momentos undécimo de la Liga Hypermotion, la categoría de plata. Suman en siete jornadas 10 puntos tras tres victorias, tres derrotas y un empate, precisamente esta pasada jornada en Estadi Nacional ante el Sporting de Gijón, un partido que finalizó 0-0. Tras enlazar dos triunfos en el arranque liguero, perdieron tres seguidos y ahora suman una victoria y el mencionado empate.

https://twitter.com/fcandorra/status/1707410548235641136/photo/1