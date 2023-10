Pique explota contra el Gobierno de Andorra tras ser desalojado del estadio nacional

Gerard Piqué ha explotado en redes sociales contra el Gobierno de Andorra después de que le comunicaran recientemente que el Estadi Nacional no podrá ser el estadio de su equipo, el Andorra, de cara cara a la próxima temporada. Y es que el convenio de colaboración, que finalizaba en junio de 2024, no ha sido renovado y ahora pasará a manos del país.

«Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadio Nacional para que la Liga nos deje jugar y ahora nos eche. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que irse y cambiar el nombre del club. Felicidades, ha dejado Andorra sin fútbol profesional», decía Piqué sobre el Gobierno de Andorra.

Fue Alain Cabanes, secretario de Deportes y Juventud del Gobierno de Andorra, quien afirmó esta semana las intenciones del país sobre el Estadi Nacional. El objetivo es el de mejorar y adaptar para otros deportes lo que supondrá un cambio de césped y otras mejoras para que «sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes».

«El FC Andorra tendrá que buscar campo porque el Estadi Nacional, al cambiar el césped, no se adecuará a las condiciones que pide LaLiga. Cuando acabe la competición el junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped para que sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes», decía el ministro andorrano.

Y es que en la última semana, Gerard Piqué ha visto como diferentes políticos del Gobierno andorrano se han manifestado a favor de la modificación del Estadi Nacional. La ministra de Cultura y Deporte, Mónica Bonell, seguía en la misma línea e invitaba al ex futbolista del Barcelona a que se buscara un nuevo estadio.

«Había un convenio firmado que acababa en junio y nos consta que están mirando la viabilidad de hacer un nuevo estadio». Eso sí, no consideran que la situación sea su responsabilidad: «Hasta que no lo tengan son ellos los que tienen que buscar un campo alternativo a Andorra o afuera».

Sin renovación

Pero fue el propio secretario de Deportes y Juventud del Gobierno de Andorra el que se encargó en su comparecencia de dejar claro que no había posibilidad de renovar el acuerdo y la concesión de las instalaciones del Estadi Nacional: «No se puede renovar porque se marcó una fecha y la Federación de Rugby hizo el esfuerzo de desplazarse en Encamp según unas condiciones, y pienso que se tienen que respetar totalmente las partes del convenio y la fecha de junio del 2024 no es aplazable».