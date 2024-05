Pedro Acosta, muy crítico: «Duele tirar otro podio a la basura»

Pedro Acosta se mostró muy crítico consigo mismo tras sufrir una caída cuando iba segundo, escapado con Jorge Martín. El Tiburón estaba enfadado por la caída, ya que sentía que tenía ritmo para hacer otro podio e incluso pelear por la victoria con Martinator, y a la vez tocado moralmente por ello, pero esto le servirá para coger experiencia en MotoGP. «Duele tirar un podio a la basura, pero me sirve para coger bastante experiencia», aseguró..

«Es difícil darse cuenta que hemos tirado otro podio a la basura. Estoy contento por una parte, porque desde Mattighofen están haciendo un trabajazo y ha sido el segundo fin de semana consecutivo en el que se ha visto que estamos arriba y siendo constantes. Estábamos haciendo las cosas bien por segundo GP consecutivo, entrando en la Q2 rodando solo. En lo general, ha sido un buen fin de semana, incluso en elección del neumático blando ha sido una buena elección y era un poco complicada. Duele tirar un podio a la basura, pero me sirve para coger bastante experiencia», comentó Acosta muy dolido con lo ocurrido.

Al ser preguntado si quizá también se había tirado a la basura una posible victoria: «Sí. Duele decirlo, pero sí. No quiero quitarle mérito ni a Pecco ni a Martín ni a Márquez, porque al final ellos han aguantado las 24 vueltas, cosa que yo no he hecho, pero era otro día en el que podíamos luchar por algo importante. Por eso, duele. Hemos llegado más lejos de lo que lo hicimos en Le Mans, así que en Mugello intentaremos dar todas las vueltas».

El de Mazarrón explicó que sintió algo raro en la parte delantera de su moto: «Ha sido desde la segunda vuelta. No sabemos muy bien qué es ni por qué ni cómo ha aparecido esto. Desde que me he subido en la moto no he tenido este problema delante y creo que ningún otro piloto, tampoco en este circuito. Esta es la realidad. Tenemos que entender de dónde viene y ver si ha fallado algo o lo que sea. Si hubiera sido también yo un poco más conservador, a lo mejor me habría aguantado. No le voy a echar la culpa de que yo me haya caído a eso. Vamos a dejarlo en mitad y mitad». Al insistirle en si eran vibraciones a lo que se refería, respondió: «No. Otra cosa que no sé bien lo que es. Tenemos que verlo».

Acosta estaba frustrado porque se veía con opciones de ganar, pero una caída le frustró de haberse convertido en el campeón más joven de la historia de MotoGP con 20 años y 1 día, superando a Marc Márquez (20 años y 63 días). Sobre Mugello, Pedro explicó que «va también el equipo de pruebas de KTM y traerán cosas importantes. A ver qué nos trae nuevo KTM, porque ahora están haciendo un trabajazo. Vamos sin expectativas, otra vez, partiendo de cero, en otro circuito nuevo para mí con la MotoGP. Iremos poquito a poco y a intentar sacar la cabeza. Ojalá podamos hacer otro fin de semana tan bueno como estos últimos dos».