Palo de Simeone a Joao Félix: «Jugará cuando vuelva a estar bien, aquí va por rendimiento»

Diego Simeone atendió a la prensa en la previa del encuentro de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés. El Atlético necesita ganar a un rival directo para asentarse en la zona Champions. Aunque el tema principal de la comparecencia fue Joao Félix. El técnico dejó claro que mientras él esté, «esto va por rendimiento» y asegura que jugará cuando vuelva a estar bien.

Situación de Joao Félix

«Voy a ser muy claro con la situación como he hablado con él y se lo he explicado. Quiero ganar con Correa, con Joao, con Griezmann, con Morata… Es la realidad. Jugó hasta que se lesionó y Ángel tuvo un gran final de temporada y jugó Correa que él que volvía de su lesión. En su segunda temporada, cuando jugamos en la famosa Liga de los 14 partidos no venía jugando y en Osasuna lo hizo, respondió con goles y con dar todo para el equipo, que lo tiene, y jugó hasta que se lesionó. Terminó jugando Griezmann y Cunha la pasada temporada. Ahora hizo una gran pretemporada, empezó muy bien con los partidos ante la Juventus y el Manchester United. A partir de su buen rendimiento, jugó. Ahora, que ha bajado su rendimiento, juega otro compañero. Porque Joao es igual a Correa, Cunha, Morata, Griezmann… No hay nada más, lo trato de la manera que creo para lo mejor del equipo. Cuando vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido, a asociarse con el gol, que lo tiene y lo recontranecesitamos, volverá a jugar. Pero mientras esté yo tengo ese pensamiento, va por rendimiento, y ahora entiendo que otros compañeros lo están haciendo mejor. Ojalá que cuando le toque demuestre todo lo que tiene. Cada vez que estuvo bien jugó, queda claro».

«Es normal que el gesto de ayer que salió en las redes saliera y era porque estaba jugando con De Paul. Ahora tiene el foco puesto en él y cualquier cosa que pueda generar, ustedes que están con la lupa, opina según creen. Yo todo lo que tengo que decir se lo digo a los jugadores en el vestuario, no aquí».

Unidad del vestuario

«El equipo está muy bien y la única realidad es el campo de juego, donde hay un entrenador que ve a los futbolistas con las mismas posibilidad y apuesta por lo que el entrenador pide para cada partido. ¿Se piensan que no voy a poner a Joao para perder? Ningún entrenador es así».

Actitud de Joao

«Me encanta porque encuentran un foco de atención y hoy es Joao Félix. Podemos hablar cuatro horas del mismo tema. Entiendo la pregunta, pero él es un chico fantástico, se lleva bien con sus compañeros. Hablamos de rendimiento de fútbol, nada más».

Rendimiento de Joao

«Me está costando sacarle lo mejor a Joao y es un tema que debo exigirme a mí. Le tengo que sacar el máximo a los que estén».

Falta de gol

«Creo que lo bueno es tener situaciones de gol. Cuantas más tengas quiere decir que el equipo va detrás de ganar el partido. El único camino que conozco para llegar al gol es seguir insistiendo».

Athletic

«Me encanta como está jugando. Valverde ha encontrado esa línea de juego, acercándose a cómo hacía jugar al Barcelona. Me gusta cómo juega, cómo presiona, cómo trabaja en bloque, así que nos esperamos a un rival complicado».

Once poco definido

«Cuando otro entrenador cambia parece que rota, pero en mi caso parece. Lo hago buscando siempre lo mejor en favor del equipo».