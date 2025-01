El palo de Juan Iglesias a Gavi tras mandar al Getafe «a Segunda»: «Lo que más les hace rabiar es…»

El empate entre Getafe y Barcelona en el Coliseum (1-1) dejó más que un simple reparto de puntos. La tensión, las polémicas y los piques entre los jugadores de una y otro bando fueron los realmente protagonistas de un partido en el que el conjunto de José Bordalás volvió a demostrar su capacidad para frenar a los grandes, de que se juegue el partido que ellos quieren. Esto parece que no sentó muy bien a los jugadores del Barça, sobre todo a un Gavi que el calentón del partido se fue de la lengua ante Juan Iglesias.

Ha sido el defensor azulón el que ha desvelado las poco profesionales palabras que dedicó Gavi a todo el Getafe. Juan Iglesias fue el altavoz de un vestuario local muy molesto por las manifestaciones del centrocampista culé, que hasta que fue uno de los sustituidos intentó desestabilizar con sus gestos y palabras a más de un jugador getafense.

«Nosotros intentamos respetar a todo el mundo y hacer nuestro partido, pero creo que hay cosas que no hay que decir. Gavi nos ha mandado a Segunda tapándose la boca», afirmaba tras el partido Juan Iglesias, claramente molesto por la poca deportividad de Gavi en otro partido que se le traba al Barcelona en la Liga, otro ante el Getafe, dejando claro que la actitud del futbolista culé fue cuanto menos cuestionable.

Juan Iglesias, muy molesto por las palabras de Gavi a todo el Getafe, lanzó un dardo de vuelta al culé, ante los micrófonos de Cope, éste con algo más de tacto: «Creo que esta es mi cuarta temporada en el Getafe y, por suerte, desde entonces el Barcelona viene aquí y no consigue llevarse los tres puntos. Es lo que más les hace rabiar, que nunca se llevan los tres puntos de aquí». Y es que los culés no vencen en el Coliseum desde 2019, desde antes de la pandemia, una racha que debe escocer en Can Barça.

Las palabras de Iglesias reflejan una realidad incómoda para los azulgranas, que tiene al Getafe como de sus auténticas bestias negras cada vez que tienen que visitar el Coliseum, un feudo donde ya es costumbre perder puntos y descolgarse para los culés, desquiciados como ejemplificó Gavi, cayendo no sólo el juego físico, sino también en el mental que proponen los de Bordalás.

Y es que el partido estuvo cargado de momentos de alta tensión, con Gavi como uno de los protagonistas en varios rifirrafes con los jugadores del Getafe. El sevillano tuvo otro encontronazo, éste a nivel individual con el jugador Yellu, quizá la escena más comentada del partido, ya que sus palabras fueron captadas por la toma televisiva.

«¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Eres malísimo, anda. Espabila, eres malísimo», fue cazado Gavi diciéndole a Yellu tras otro de los encontronazos que protagonizó el sevillano con jugadores del Getafe, un futbolista siempre temperamental, que fue el inicio del ambiente tan caldeado en el Coliseum y que, a final de cuentas, sólo benefició a uno de los equipos, un Getafe que sumó un punto que le sabe a tres ante un rival que pugna por el campeonato liguero y que se fue noqueado y sin el botín completo.