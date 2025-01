Bordalás: «¿El pique con el banquillo del Barça? No tiene importancia, querían desviar la atención»

José Bordalás compareció en la sala de prensa del Coliseum para atender a los medios de comunicación tras el empate del Getafe contra el Barcelona en la jornada 20 de la Liga. El cuadro azulón defendió más que bien ante un equipo que venía en un gran estado de forma goleador.

«Ha sido un ejercicio de supervivencia. Nos hemos enfrentado al equipo más en forma. Tiene mucho mérito el partido del equipo. El secreto es el trabajo. El equipo ha hecho un despliegue de todo, de orden…», comenzó señalando Bordalás en rueda de prensa.

«Al equipo no le gusta defender en bloque bajo, te obliga el rival. El Barça es un gran rival. El punto nos sabe a victoria. Borja tenía molestias y no podía jugar. El planteamiento era tener un hombre más por dentro y que no se asociaran. Fue una pena el gol del Koundé. Hemos sufrido porque el Barcelona es un gran equipo. Hemos sido capaces de sumar un punto», valoró el técnico del Getafe.

«Estamos muy orgullosos. No hay que olvidar que este equipo venía de partidos soberbios. Era un partido muy difícil. Es un equipo increíble con muchas alternativas. Tiene un mérito tremendo sacar este resultado», dijo el entrenador azulón.

«No lo sabía. Pero estoy en contra de cualquier cántico racista. Si es verdad que den con ellos», valoró Bordalás sobre los cánticos racistas a Balde. «Quitarle un punto al Barcelona repito que tiene mucho mérito», recalcó.

«Lo que ha pasado no tiene mayor importancia. Se queda en el campo. Tenían el objetivo de desviar la atención porque Balde había agredido a un jugador nuestro», dijo Bordalás.