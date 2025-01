El Getafe baja a la tierra al Barcelona.

El Getafe de Bordalás bajó a la tierra a un Barcelona que llegaba imparable en estos primeros días del año (1-1) y lo devolvió a su mala dinámica en Liga, donde los de Hansi Flick solamente han ganado un partido de sus últimos ocho. El cuadro azulón desesperó al culé, atascado en fase ofensiva. Koundé hizo el 0-1 y Arambarri empató antes del descanso. Dani Olmo se llevó la pitada de la noche tras la cautelar del CSD.

El Coliseum y el Getafe de Bordalás recibían a un Barcelona que llegaba a Madrid en su segundo mejor momento de la temporada. Dos goleadas consecutivas, con un título incluido, que han reforzado a un equipo culé que ha vuelto a mostrar todo su potencial ofensivo en estos primeros días de año. Flick, para ello, apostó por su once de gala. Gavi por delante de Olmo en el once, Iñaki Peña en portería, Araujo liderando la defensa y Lewandowski en punta junto al tridente de estrellas azulgranas.

El partido empezó con pasillo del Getafe al Barcelona y un ambiente muy hostil por parte de la afición azulona hacia el club azulgrana. El Barça, de verde chillón, se presentó en un campo en el que llevaba cuatro temporadas sin marcar. Desde 2019 no celebraba un gol el club blaugrana en el Coliseum. Y tardó solamente nueve minutos en 2025 en gritarlo alto y claro.

En el minuto nueve de partido, y tras una buena jugada de Balde en banda, Pedri sacó la chistera y se inventó un pase sensacional entre líneas para dejar a Koundé solo ante la portería. Soria salió rápido y logró cortar el primer disparo, pero no pudo atrapar la pelota. Fue en ese momento cuando el lateral francés, con alma de delantero, metió el pie izquierdo e hizo el 0-1. Dos goles esta semana para un Koundé que está en un gran momento de forma con una llegada a gol impresionante.

Pocos minutos después del gol del Barcelona, la afición del Getafe, en el 12 de partido, protestó con una gran pañolada por el favor del Gobierno al club catalán a la hora de concederle la cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar esta temporada. Los dos futbolistas lo vieron desde el banquillo y Laporta ni se inmutó desde el palco. «El Barça es una mafia», cantaba la grada azulona.

El Barcelona estaba controlando el partido tras el gol, pero no tenía ocasiones claras en busca de poder sentenciar el duelo. Lo intentaba con alguna llegada, pero el Getafe estaba defendiendo bien. Bordalás continuó con su plan a pesar del resultado, y la pelota era azulgrana. En el minuto 33 pudo marcar Raphinha con un cabezazo al lateral de la red tras una gran asistencia de Koundé.

Reacción del Getafe

Y solamente un minuto después se desató la locura en el Coliseum. Del posible 0-2 pasamos al 1-1 de un Getafe valiente. Coba, que está siendo una de las grandes sensaciones del equipo azulón, empaló un buen balón desde el interior del área que Iñaki Peña despejó con una parada descomunal. Pero en el rechazo, sin tiempo a la reacción culé, apareció Mauro Arambarri para meter el pie y poner el empate antes del descanso.

El Barcelona pudo marcar el segundo antes del descanso, pero Robert Lewandowski perdonó, algo desacertado. Balde puso una gran pelota y el delantero polaco cabeceó desviado dentro del área pequeña. El partido llegó al descanso con empate a uno y un Getafe de menos a más ante un Barça que se había empezado a atascar a pesar de encontrar un gol muy tempranero.

La segunda mitad comenzó con cambio en el Barcelona. Flick retiró del campo por sorpresa a Casadó e introdujo a De Jong en el medio. Dos minutos después avisó el Getafe con un buen disparo de Arambarri, que inmediatamente se fue lesionado. Y a partir de ahí volvió el dominio azulgrana.

Lewandowski tuvo una gran ocasión en los primeros minutos del segundo tiempo con un disparo desde el interior del área que repelió la defensa azulona. Minutos después, Lamine Yamal volvió a avisar con un disparo desviado por muy poco.

El dominio era total por parte del equipo de Flick, que llegaba y llegaba, pero no encontraba el hueco para derribar el muro de un Getafe totalmente encerrado y muy bien ordenado atrás. A la contra, los de Bordalás intentaban asustar, pero con muy poco peligro.

Sonora pitada a Dani Olmo

Flick no lo veía claro y en el minuto 62 volvió a mover el banquillo con un nuevo cambio. Dani Olmo entró al césped por Gavi. La grada del Coliseum no se lo tomó nada bien y la pitada fue tremenda. «Dani Olmo no puede jugar», cantaban. Bordalás contestó sacando a Carles Pérez y a Álvaro Rodríguez.

Quedaban 20 minutos para el final y el partido estaba en el alambre. El Barcelona dominaba el encuentro, llegando, pero sin gran peligro. Estaba atascado el cuadro azulgrana en fase ofensiva ante un Getafe que lo desesperaba. Los azulones a la contra no tiraban tampoco la toalla.

La tuvo el Getafe en el minuto 74. Tras un balón parado, Diego Rico se quedó totalmente solo y fusiló a un Iñaki Peña que despejó la pelota con la cara. Pero la jugada quedó anulada por fuera de juego. La sensación era que cualquier cosa podía pasar. En cualquier área.

En el minuto 80, David Soria se marcó una parada descomunal a disparo de De Jong. Volvía a rozar el gol el Barcelona, que realizó su tercer cambio un minuto después. Flick apostó por Ferran y retiró del campo a Lewandowski. Otro minuto después, Raphinha cabeceaba al lateral de la red otra ocasión clara del equipo blaugrana.

El partido terminó muy caliente con ambos banquillos encarándose y con amarillas para Balde, Raphinha o el propio Flick. El Barça lo buscó hasta el final, pero no pudo con Bordalás. El equipo azulgrana vuelve a su mala dinámica en Liga y se deja dos puntos muy valiosos.