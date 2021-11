España está a un punto de Qatar 2022 después de su victoria ante Grecia. Tres puntos en un partido gris que tuvieron como protagonista a Pablo Sarabia. Desde el punto de penalti, el futbolista madrileño adelantó a la Selección con un tanto que a la postre sería definitivo. Una vez más, al igual que sucedió en la pasada Eurocopa, se erige como un hombre importante para Luis Enrique, que desde que le dio la oportunidad, no ha dejado de confiar en él. No es para menos, pues el del Sporting de Portugal se lo ha ganado a base de trabajo y con goles.

La selección española afrontaba el choque de Atenas como una final. La victoria era obligada, hasta que minutos antes de comenzar el partido, llegaba la noticia de la derrota de Suecia. Con ella, España dependía de sí misma en la última jornada, pasara lo que pasara. Quién sabe si fruto de la relajación o no, al equipo nacional le faltó mordiente arriba, aunque fue el claro dominador ante un combinado heleno que apenas causó problemas.

Para el duelo, Luis Enrique optaba por meter en ataque a dos de las novedades de la convocatoria. Raúl de Tomás se estrenaba como internacional y lo hacía como titular, junto a Morata, que regresaba con la Selección. Dos de los mejores delanteros centros de nuestro país estaban acompañados por un Sarabia que se ha convertido en un fijo.

Aguantaba el ex de Sevilla y PSG en el once y no era para menos. Punzante en ataque y determinante a balón parado, Sarabia es hoy por hoy un futbolista muy importante para el seleccionador. Su peso en el equipo ha ido in crescendo a partir de las primeras oportunidades que tuvo en la pasada Eurocopa, donde acabó siendo de lo más reseñable de la semifinalista del campeonato.

De hecho, pese a contar con la presencia de dos matadores del área como son RDT y el delantero de la Juventus, Sarabia es el general de la ofensiva española, el que toma las riendas en los momentos importantes. Se vio en la primera parte, cuando se encargó de lanzar y marcar el penalti con el que España se acercaba al Mundial. Un gol que materializaba la superioridad vista sobre el césped y daba cierta tranquilidad al equipo.

Aparece en los momentos importantes

El incremento del peso de Pablo Sarabia en la Selección se gestado gracias a grandes actuaciones en los momentos importantes. Desde que Luis Enrique le diese la alternativa como titular en la Eurocopa, no ha salido del once en los partidos clave. Sorprendió incluso su presencia en la convocatoria para el campeonato continental, pero se ha encargado de despejar todo tipo de dudas hablando sobre el césped.

Desde la retaguardia, sin hacer demasiado ruido, se ha ido haciendo un hueco en los planes del seleccionador, hasta convertirse en indiscutible. Lo hizo en un momento crítico, con España al límite en la fase de grupos de la Eurocopa, al marcar un gol y regalar otros dos para metela en octavos de final, donde volvió a marcar. Aquella fue su primera titularidad, a la que han seguido otras seis. Sólo en las semifinales de la Euro contra Italia, por lesión, y frente a Suecia y Kosovo se cayó del once.

Su presencia en los partidos importantes de la Selección va acompañada de actuaciones determinantes. Como ya hiciese el pasado verano, otra vez Sarabia volvió a ser fundamental para el triunfo. Con una sangre fría más propia de un veterano que de un futbolista que apenas suma 15 internacionalidades, dio el triunfo a España desde el punto fatídico. Esta vez, su gol sirve para dejar el Mundial a un punto.