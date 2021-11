Raúl de Tomás debutó con la selección española y lo hizo a lo grande como titular en un partido decisivo contra Grecia que deja a los chicos de Luis Enrique a un paso de clasificarse para el Mundial de Qatar. El delantero del Espanyol dejó claro que no se esperaba en ningún escenario ser titular en el encuentro.

«Es un día inolvidable, para enmarcar. Estoy muy feliz y emocionado de poner representar a mi país. Agradezco al mister su confianza, igual que a mis compañeros y a todo el mundo que ha hecho fácil esto. No me esperaba la titularidad, cuando el mister ha dado la alineación me he quedado en shock. Luego he intentado meterme en el partido sabiendo que tenía que hacer las cosas bien. Estoy muy feliz», desveló el delantero de 27 años.

El jugador debutó con el número ‘6’ con la selección y espera poder ser otra vez de la partida contra Suecia. «¿El domingo? Lo que decida el mister será respetable y yo siempre intentaré ayudar, por supuesto. Hemos jugado juntos Álvaro y yo, hemos intercambiado posiciones y hemos estado bastante bien en los movimientos, muy cómodos en el campo. Es un día muy importante en mi carrera y no hubiera ocurrido sin Luis Enrique», dijo muy agradecido.