David Aganzo acudió este miércoles a declarar al Juzgado número 3 de Instrucción de la Ciudad de la Justicia de Elche acusado de cohecho y revelación de secretos. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles estaba citado a las 09.30 horas y minutos después, pasadas las 11.00 de la mañana, fue cazado por OKDIARIO tras sentarse en el banquillo. También acudió Diego Rivas, secretario general de la AFE.

David Aganzo y Diego Rivas se han presentado en la Ciudad de la Justicia de Elche sobre las 09.24 horas y la declaración no ha comenzado hasta las 10.10. Según hemos podido confirmar en OKDIARIO, sólo se han limitado a responder preguntas de su abogado. Les acompañó en todo momento Juan Manuel Asensi, leyenda del Barcelona y la selección española.

David Aganzo, junto a otros miembros, está acusado por cohecho y revelación de secretos en una pieza que instruye la magistrada Marta Alba Tenza, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. El origen de esta causa está en una denuncia efectuada en 2019 por los ex futbolistas Xavi Oliva, Jesús Barbadilla Jesule y Sergio Piña, que acusaron Aganzo y Rivas de haber sobornado con 3.000 euros a un funcionario de la Agencia Tributaria. Esto presuntamente se realizó para obtener información económica y fiscal de los miembros Futbolistas ON. Por ello, Juanjo Martínez, presidente del sindicato se presenta como acusación particular.

La intención de los dirigentes de AFE era conseguir documentación fiscal de Futbolistas ON, para lo que supuestamente sobornaron a un funcionario que fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, aunque su móvil fue requisado. El funcionario, suspendido desde mayo de sus funciones, accedió a información confidencial fuera del horario de atención al público y de manera ilícita dándole a Aganzo la información por la que pagó una buena cantidad de dinero. En el sumario de la causa, se detalla la participación en el cohecho del Delegado de AFE en Alicante, Antonio Cañadas, que supuestamente fue el brazo ejecutor del delito cumpliendo órdenes del presidente del sindicato de futbolistas.