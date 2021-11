David Aganzo se sienta este miércoles 1 de diciembre en el banquillo acusado de cohecho y revelación de secretos. El presidente de la AFE tiene que acudir al Juzgado número 3 de instrucción de la Ciudad de la Justicia de Elche para declarar junto a Diego Rivas, secretario general del sindicato, y en caso de nos presentarse podría provocar que se ordenase en su contra una detención preventiva, ya que no se presentó a las primeras vistas celebradas el pasado 4 de junio.

Aganzo, junto a otros miembros, está acusado por cohecho y revelación de secretos en una pieza que instruye la magistrada Marta Alba Tenza, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. El origen de esta causa está en una denuncia efectuada en 2019 por los ex futbolistas Xavi Oliva, Jesús Barbadilla Jesule y Sergio Piña, que acusaron Aganzo y Rivas de haber sobornado con 3.000 euros a un funcionario de la Agencia Tributaria. Esto presuntamente se realizó para obtener información económica y fiscal de los miembros Futbolistas ON. Por ello, Juanjo Martínez, presidente del sindicato se presenta como perjudicado y como acusación particular.

La intención de los dirigentes de AFE era conseguir documentación fiscal de Futbolistas ON, para lo que supuestamente sobornaron a un funcionario que fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, aunque su móvil fue requisado. El funcionario, suspendido desde mayo de sus funciones, accedió a información confidencial fuera del horario de atención al público y de manera ilícita dándole a Aganzo la información por la que pagó una buena cantidad de dinero. En el sumario de la causa, se detalla la participación en el cohecho del Delegado de AFE en Alicante, Antonio Cañadas, que supuestamente fue el brazo ejecutor del delito cumpliendo órdenes del presidente del sindicato de futbolistas, y que aseguró acogerse «sólo a las preguntas de su abogado» y a las que tenga «su señoría».

⚽️ Comunicado sobre la implicación de @afefutbol David Aganzo, Diego Rivas, Gonzalo de Medinilla y Antonio Cañadas en una causa en la que @FutbolistasON compareció como parte perjudicada de los delitos de soborno, cohecho, corrupción entre particulares y administración desleal 👌 pic.twitter.com/hBMN9Rr8xC — Futbolistas ON (@FutbolistasON) April 8, 2021

Diego Rivas, pillado en una grabación

El director de la asesoría jurídica de AFE, Gonzalo de Medinilla Ceballos, también aparece como imputado en la causa junto a David Aganzo como presunto cerebro de la maniobra. Los delitos que se investigan son, además de cohecho, corrupción entre particulares y administración desleal. Además, en el sumario aparece una grabación de Diego Rivas, en la actualidad miembro de la candidatura de David Aganzo y en aquel momento Secretario General de AFE, reconociendo a miembros de Futbolistas ON que poseía la información fiscal supuestamente obtenida de manera ilícita y sustraída por parte del funcionario, lo cual corroboraría el cohecho por el que están siendo investigados.