Oihane Hernández: «El éxito de la selección está en la ambición y en no rendirnos»

La selección española tiene por delante un nuevo reto en este parón internacional: cerrar de forma matemática su clasificación para la Eurocopa 2025. Una de las jugadoras que se ha convertido en fija es Oihane Hernández (Sopelana, Vizcaya, 2000), que en este parón tendrá ante sí una oportunidad para consolidarse aún más con España, dada la lesión de Ona Batlle. La futbolista del Real Madrid atiende a OKDIARIO antes del primer partido de esta ventana, que se disputará en Vejle ante Dinamarca.

La futbolista ha vivido un año plagado de cambios y, a nivel personal, no le ha podido ir mejor. Debutó con el conjunto blanco tras proclamarse campeona del mundo en Sídney con la selección y, además de hacerse rápido con el puesto en el equipo de Toril, ha sido partícipe de la Liga de Naciones y, por ende, de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Sólo las lesiones le han dejado fuera de las convocatorias de Montse Tomé, que ha mostrado su confianza en ella otorgándole minutos cada vez que tiene opción.

La principal duda de cara a este verano será si la seleccionadora la incluye en la reducida lista de participantes en París 2024, donde España vuelve a ser la principal candidata al oro. Sueña con estar allí, aunque sabe que será difícil, puesto que la lista se pasará de las 23 habituales a sólo 18. Independientemente de que esté, revela que esta selección, que basa su éxito en «la ambición», no se ve favorita para la cita olímpica.

Pregunta: Estamos con Oihane Hernández, jugadora de la selección española y del Real Madrid, antes de los dos partidos ante Dinamarca. ¿Qué tal? ¿Están preparadas para cerrar la clasificación?

Respuesta: Sí, bueno, estamos con muchas ganas de que lleguen ya los dos partidos, las dos fechas que nos pueden dar esa clasificación para para el Europeo del año que viene.

P: Están siendo unos meses muy intensos. Llegan del Mundial; empieza la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos y Liga de Naciones, en la que no tenían posibilidad de fallo, la solventan bien; consiguen la clasificación y ganar la Liga de Naciones… Y ahora empieza la fase de clasificación para la Eurocopa, antes de los Juegos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo preparan?

R: Yo creo que al final te vas centrando en cada partido y en en la oportunidad que tienes de de seguir adelante, sin perder ningún partido y, al final, eso te va motivando cada vez más para seguir haciéndolo igual de bien.

P: Es ir cumpliendo objetivo tras objetivo, pero cómo afrontan cada uno, porque son importantes, pero es inevitable que no tengan la mente puesta en los Juegos, que vienen ahora.

R: Siempre los tienes en mente, pero yo creo que al final te centras en el objetivo que tenemos ahora, que es la clasificación. Mientras te estés clasificando, a la vez estarás preparándote bien para esos Juegos Olímpicos en cada partido.

P: Llevan muchos meses a un nivel espectacular. Parece que son prácticamente imbatibles. ¿Cómo son capaces de mantener ese rendimiento sin sin sufrir casi ningún altibajo?

R: Es al final la mentalidad del equipo de que quiere más, de que no quiere perder en ningún momento. Entonces es lo que te digo, intentamos dar lo mejor en nuestro en cada partido para que siga siendo así y sigamos sin perder en en estos partidos.

P: Se ve en el campo que son muy superiores a sus rivales. ¿Realmente se sienten así?

R: No. Te diría que no. Al final, pues juegas como sabes e intentas ser superior, pero no es que te creas mejor que las rivales. Siempre hay que tener respeto a todos los rivales y yo creo que todo el mundo nos va a poner las cosas difíciles.

P: ¿Cuál es la clave del éxito de este equipo? Porque, al final, se lo intentan poner lo más difícil posible, pero siempre lo sacan adelante. ¿Dónde están los puntos fuertes de esta selección?

R: La ambición que tiene el equipo y que ninguna jugadora se rinde y da lo mejor de cada una. Yo diría que es eso, no rendirte.

P: Se ve que hay mucha unión dentro del vestuario e, independientemente de quién juegue y quién no, se las ve a todas con muchísimas ganas.

R: Sí, claro. Al final, sea cuál sea el rol que te toque en cada partido, ya sea dentro del campo, aportar lo mejor posible, o sea fuera, en el banquillo, intentar animar a las que estén jugando y prepararte para el momento en el que te toque. Cada una creo que acepta bien el rol que le toca y hace lo que tiene que hacer en cada momento.

P: Después del Mundial hubo mucho ruido alrededor del vestuario. Da la impresión de que sirvió para unirles aún más de lo que de lo que ya estaban.

R: Sí, yo creo que sí. Ahora mismo, el equipo está muy bien. Entonces, estamos aprovechando este este momento para seguir adelante.

P: De cara a estos dos partidos contra Dinamarca, que en teoría es el rival más fuerte de de este grupo, ¿cómo los preparan? Porque, si ganan, sacan su billete para la próxima Eurocopa.

R: Pues con tranquilidad. Al final sí es verdad que Dinamarca es un rival muy fuerte y nos va a poner las cosas muy difíciles, pero creo que si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a ser capaces de sacar el partido adelante.

P: Más allá de esta clasificación, es evidente que en el horizonte están los Juegos Olímpicos. Va a ser una situación complicada para, sMontse Tomé, porque tiene que reducir la lista a 18 jugadoras. Las que llevan en el grupo bastante tiempo, que son fijas en las convocatorias, ¿se han parado a pensar en algún momento que pueden quedarse fuera de esa cita?

R: Sí. Al final, tienes el sueño de ir a los Juegos Olímpicos, pero siempre está esa posibilidad de de que no te seleccionen. Esa duda y ese miedo siempre va a estar, por mucho que vengas a las concentraciones.

P: Teóricamente, no es una de las titulares con la selección, pero es de las que más ha jugado. Es una fija y le han dado bastantes minutos en estos últimos meses, salvo cuando ha estado lesionada. ¿Confía en poder estar en París?

R: Bueno, al final siempre trabajas para llegar a ese momento, Entonces yo seguiré trabajando para que llegue la oportunidad y cuando sea el momento de la lista poder estar en ella.

P: ¿Qué supondría para usted el poder estar?

R: Pues sería un sueño poder ir a los Juegos Olímpicos. Nunca me hubiese imaginado poder llegar a a eso, la verdad. Es como una cosa que nunca hubiese dado por hecho de que pudiese pasar. Y ahora cada vez está más cerca.

P: Echando la vista atrás, todo lo que le ha pasado en este último año, ¿se lo podía llegar a imaginar?

R: Diría que tampoco. Yo creo que al final de pequeña tienes sueños por cumplir, pero que los tienes más que nada, pues así a lo lejos, y cuando vas acercándote y los vas cumpliendo es una sensación muy buena, ¿no?

P: Sí, empiezas jugando y dices «me gustaría llegar a ser profesional»…

R: Y es cuando cada vez lo vas logrando y dices cada vez puedo llegar a más.

P: Y, por ejemplo, ¿qué supuso ganar el Mundial?

R: Pues no me lo creía al principio y tuvieron que pasar dos meses o así para que interiorizara que habíamos ganado el Mundial. Pero fue un momento increíble. El momento en el que pitó el final del partido fue increíble. No se me va a olvidar en la vida.

P: Para usted ha sido un año frenético y lleno de cambios.

R: Sí, la verdad.

P: De ganar el Mundial, que era algo que se podía imaginar, pero que no dejaba de ser una posibilidad, primera temporada en el Real Madrid, se asienta en la selección, gana Liga de Naciones, se clasifica para los Juegos…

R: Ha sido un año lleno de cambios, pero yo me lo he pasado muy bien durante el año. Me he adaptado muy bien a Madrid, estoy muy contenta y pues ojalá se siga así y sigamos así hacia adelante.

P: ¿Qué tal su primera temporada en el Real Madrid?. ¿Cómo la valora?

R: Muy bien. Me han acogido muy bien tanto la afición, como las compañeras y estoy muy contenta de estar en Madrid.

P: Supongo que también ayuda que a gran parte de las compañeras las conocía de la selección.

R: Sí, a la mayoría ya las conocía de antes, así que me ayudaron a adaptarme y a las que no conocía, las he acabado conociendo y me llevo muy bien con todas.

P: A nivel de rendimiento, los resultados para el equipo no han sido los mejores, pero personalmente usted cómo valora esta primera temporada.

R: Bien. Al principio, un poco de transición. Es diferente, porque pasas de un lado a otro, pero yo estoy muy contenta, no con los resultados, pero personalmente estoy contenta con la temporada. De haberme adaptado bien, entender el juego y a las compañeras.

P: De cara a la próxima temporada, se esperan bastantes fichajes. Hay algunos ya que no son oficiales, pero que se saben. Sobre todo, en defensa. ¿Cómo afecta ese incremento de la competencia?

R: Personalmente no me afecta. Todos los fichajes que vengan serán buenos, porque van a aportar algo bueno al equipo y yo seguiré entrenando y dando lo mejor de mí para ganarme el puesto.

P: Al final les hace dar un plus…

R: Sí, yo creo que sí. Siempre que tienes compañeras o competitividad te hace mejorar y el año que viene daré lo mejor para mejorar y conseguir eso.

P: Da la sensación de que, tanto en el Real Madrid como en la selección, no hay excesiva competitividad por un puesto, sino que hay bastante unión.

R: Sí, porque al final la jugadora no tiene ninguna culpa. Es una decisión del entrenador y hay que aceptarlo. Entonces, tienes que seguir entrenando para que en un momento llegue tu oportunidad.

P: De cara a la próxima temporada, más allá del verano y de los Juegos, qué metas se pone Oihane Hernández.

R: Seguir jugando en el Real Madrid y conseguir mejores resultados que esta temporada.

P: ¿Ve posible que de aquí a corto plazo se pueda conseguir pelear por algún título?

R: Sí, yo creo que sí. Cada vez vamos a estar más cerca, vamos a luchar más y el equipo va a estar más preparado para todo.

P: Y usted, ¿se ve por muchos años en el Real Madrid?

R: Sí, de momento estoy contenta y que sea lo que Dios quiera.

P: Volviendo a la selección, ¿qué metas se pone a corto plazo?

R: Lo primero, ganar estos dos partidos para clasificarnos para el Europeo del año que viene y, luego, estar en la lista de los Juegos Olímpicos.

P: ¿De cara a la Eurocopa del año que viene?

R: Está muy lejos, de momento. Te lo digo el año que viene.

P: ¿Se ven favoritas para ganar el oro en París?

R: No, yo creo que no tenemos esa sensación. Vamos poco a poco. Depende de cómo se vayan dando los partidos, las situaciones.

P: Sí que es verdad que entre las selecciones que hay, España sí que entra dentro de las candidatas…

R: Sí, pero al final es una competición en la que cualquier equipo puede dar el golpe sobre la mesa. Entonces, hay que estar muy preparadas, no hay que confiarse y cualquier equipo puede ganar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.

P: En los últimos meses se ha puesto mucho en valor la figura de Montse Tomé, sobre todo, a raíz de la Liga de Naciones y los resultados que habéis conseguido. ¿Qué es lo que ha aportado en estos últimos meses respecto a la anterior etapa?

R: No sabría decirte… La confianza que tiene en nosotras. La mayoría llevan muchos años jugando juntas y eso se nota y ayuda al equipo.

P: Da la sensación de que además de lo que pueda exigir, siente admiración hacia ustedes y trata de proteger al grupo. No sé si se lo hace llegar así.

R: Sí. Al final, si se van consiguiendo las cosas, desde fuera no sé cómo se ven.

P: Muchas gracias, Oihane. Mucha suerte de cara a lo que viene. Ojalá pueda estar en esa lista para París y traerse un oro para España.

R: ¡Esperemos!