Oihane Hernández ‘bendice’ a los fichajes del Real Madrid

Oihane Hernández ha atendido a OKDIARIO durante la concentración con España de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa 2025, donde se medirán a Dinamarca. La jugadora del Real Madrid ha hecho un repaso sobre su primera temporada en las filas de Valdebebas y ha hablado sobre el futuro del club blanco. Se ha referido a las nuevas incorporaciones que llegarán en verano, dejando claro que «serán buenos» fichajes, puesto que «aportarán». La lateral derecho, que tendrá más competencia con la llegada de Antonia Silva y Sheila, ha señalado que eso la permitirá «mejorar» en su rendimiento.

No parece tener miedo la futbolista vizcaína a los refuerzos madridistas en defensa. «Personalmente, no me afecta», ha destacado la defensa del conjunto blanco. No ha dudado en señalar que, cualquier incorporación que haga el club será positiva y que la incentivará a dar un plus: «Todos los fichajes que vengan serán buenos, porque van a aportar algo bueno al equipo y yo seguiré entrenando y dando lo mejor de mí para ganarme el puesto».

Precisamente, ese aumento de la competencia le llevará a esforzarse aún más para poder continuar siendo titular, algo que en su primera temporada en el Di Stéfano, ha sido su rol habitual. «Siempre que tienes compañeras o competitividad te hace mejorar y el año que viene daré lo mejor para mejorar», ha señalado.

En este aspecto, el de la rivalidad interna, Oihane afirma que tanto en el Real Madrid como en la selección el ambiente que se respira es sano, de unión: «La jugadora no tiene ninguna culpa. Es una decisión del entrenador y hay que aceptarlo. Entonces, tienes que seguir entrenando para que en un momento llegue tu oportunidad».

Oihane Hernández no teme a la competencia

La temporada del Real Madrid no ha sido la mejor en el plano deportivo. Los resultados –marcados en ocasiones por las importantes lesiones– han sido mejorables. Sin embargo, la vasca está contenta a nivel individual. «Estoy muy contenta, no con los resultados, pero personalmente estoy contenta con la temporada. De haberme adaptado bien, entender el juego y a las compañeras», revela Oihane Hernández en su entrevista con OKDIARIO.

Por el momento, aunque ningún fichaje se ha hecho oficial, se conocen ya varias de las incorporaciones que realizará el Real Madrid de cara al próximo curso. Esta temporada, ha sido en defensa donde se han mostrado más débiles y, precisamente, esa es la línea que más se han esforzado en reforzar.

OKDIARIO ya reveló en exclusiva la llegada de Antonia Silva, procedente del Levante. Una jugadora que será competencia directa con Oihane por el lateral derecho. Además, llegarán María Méndez –también procedente del cuadro granota–, Sheila García, del Atlético de Madrid, y la francesa Maelle Lakrar.

Unas incorporaciones que pretenden hacer del conjunto blanco un rival a tener en cuenta en Europa y que quiere acercarse cada vez más a un Barcelona que parece imbatible. No será labor sencilla, puesto que encararán la quinta temporada de existencia de la sección, pero el club busca por fin tener un papel relevante en el fútbol femenino.