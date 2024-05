Oihane Hernández ve «más cerca» el primer título del Real Madrid: «Vamos a estar preparadas»

Una de las cuestiones que se repite constantemente sobre la sección femenina del Real Madrid es cuándo podrán lograr el primer título. En cuatro años de historia, estuvieron cerca de conseguirlo el pasado año, cayendo en penaltis en la final de la Copa de la Reina ante el Atlético, mientras que esta temporada se han quedado muy lejos de luchar por ellos. Sin embargo, Oihane Hernández confía en que lleguen pronto, como ha afirmado en la entrevista concedida a OKDIARIO.

La jugadora del conjunto blanco ha respondido a esa pregunta que no hace más que rondar por el Di Stéfano. Confía en que los títulos lleguen pronto. De hecho, cree que «el equipo va a estar más preparado para todo» a corto plazo. Oihane no duda en afirmar que el Real Madrid estará cada vez «más cerca» y que va a «luchar más» para lograr esos ansiados títulos.

También señala que quiere estar más tiempo en el Real Madrid, con el que firmó el pasado verano por dos temporadas, es decir, hasta 2025. Contesta, además, de manera rotunda: «Sí». «De momento estoy contenta», afirma en sus palabras a esta casa.

Reconoce que ha sido un año plagado de emociones, puesto que llegó a Valdebebas tras ganar un Mundial con el que soñaba, pero que no esperaba que pudiera realmente llegar. Cambió Bilbao por Madrid para unirse al conjunto blanco, al que se «ha adaptado muy bien» y donde se siente valorada: «Me han acogido muy bien tanto la afición, como las compañeras, y estoy muy contenta de estar en Madrid».

Oihane Hernández, feliz en Madrid

Sobre su primera temporada en el Real Madrid, Oihane Hernández afirma que, a nivel personal, está «muy contenta», aunque los resultados no hayan acompañado al equipo: «Ha sido un año lleno de cambios, pero yo me lo he pasado muy bien durante el año. Me he adaptado muy bien a Madrid, estoy muy contenta. Ojalá se siga así y sigamos así hacia adelante».

Parte de la responsabilidad de que su adaptación haya sido tan positiva reside en que a parte de la plantilla ya la conocía, puesto que fueron campeonas del mundo en agosto con España. «A la mayoría ya las conocía de antes, así que me ayudaron a adaptarme y, a las que no conocía, las he acabado conociendo y me llevo muy bien con todas», explica.

La lateral derecho del Real Madrid fue uno de los fichajes más importantes que realizó el conjunto blanco el pasado curso. Llegó con la carta de libertad, tras agotar su contrato con el Athletic Club, con el que cuajó un gran año, algo que le permitió asentarse como una fija en las convocatorias de Jorge Vilda. Con Montse Tomé, ha mantenido la misma vitola, siendo habitual en todas las concentraciones, salvo en las que ha estado lesionada.

De hecho, para la seleccionadora parece un valor fijo. A pesar de que en la zaga es donde menos cambios se suelen hacer, Oihane es una de las futbolistas que más minutos suman con España entrando desde el banquillo. En esta ventana internacional, además, tendrá la oportunidad de disfrutar de más minutos, dada la lesión de Ona Batlle.