La razón por la que Montse Tomé perderá a una jugadora en el segundo partido de España

Montse Tomé ha convocado a 24 jugadoras para los dos próximos partidos de España, en lugar de las 23 que puede tener disponibles para cada encuentro. El motivo es que perderá a una de sus futbolistas a mitad de concentración. Vicky López podrá estar con la selección femenina para el primer duelo, que se jugará en Dinamarca el viernes 31 de mayo, pero no en choque que se jugará en Tenerife también ante las danesas. La razón, es que la joven futbolista del Barcelona, de 17 años, se presentará a la selectividad coincidiendo con el segundo partido de España.

Montse Tomé ha sido la encargada de revelar en rueda de prensa el motivo que le ha llevado a llamar a una jugadora más. No es la primera vez que lo hace, puesto que ante los problemas físicos de varias jugadoras –sobe todo de Alexia Putellas– en otras concentraciones, ha citar a más jugadoras de las que le permite UEFA convocar para los partidos. Pero, en este caso, la situación por el que lo hace es más especial y, cuanto menos, llamativo.

«Después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros, tiene que hacer la selectividad y no va a estar con nosotros», ha confesado la asturiana. Además, la seleccionadora ha desvelado que también podría «disponer y tirar» de jugadoras de la selección sub 23, puesto que estará concentrada al mismo tiempo en Las Rozas. «Para ellas es también una motivación», ha señalado.

Vicky López ha sido una de las grandes irrupciones que se han producido en el fútbol español en los últimos años. La jugadora, formada en el Madrid CFF, con el que debutó en el primer equipo con sólo 15 años, lleva dos temporadas entrando en dinámica con el primer equipo del Barcelona, hasta que esta temporada se ha consolidado.

Sus buenos minutos con el Barça le han servido para tirar la puerta de la selección campeona del mundo, con la que debutó en la Final Four de la Liga de Naciones, logrando su primer título como internacional absoluta. Desde entonces, Tomé no ha perdido la confianza en ella y esta convocatoria lo demuestra, puesto que irá para sólo media concentración.

Vicky López no estará con España

La jugadora del Barcelona tendrá que examinarse los días 4, 5 y 6 de junio de la selectividad, lo que la impedirá estar con España en el duelo que disputarán en el Heliodoro Rodríguez López ante Dinamarca. El encuentro se jugará el día 4, en el estadio del Tenerife, coincidiendo con el primer día en el que Vicky López se presentará a los exámenes.

En la actual convocatoria de España, Montse Tomé ha sorprendido con varios cambios. Una de las ausencias más llamativas es la de Esther González, mientras que sí que están Inma Gabarro o Jana Fernández. La selección buscará en estos dos duelos cerrar su pase a la Eurocopa 2025, en la que sería una de las favoritas para hacerse con el título. La vigente campeona del mundo afronta estos partidos, además, como una prueba de nivel de cara a los Juegos Olímpicos de París que se disputarán a partir de julio.