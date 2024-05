Montse Tomé: «Las jugadoras que están en la lista han aprovechado su oportunidad»

La seleccionadora española Montse Tomé dio por iniciada la ventana de partidos internacionales tan importante para España en la que disputará dos partidos ante Dinamarca, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa femenino de 2025 que tendrá lugar en Suiza. Tomé dio a conocer la lista, sin muchas sorpresas, en la que se mantienen fuera las seis jugadoras rebeldes.

«Es un escenario nuevo. Es adaptarte a lo que tenemos. Dinamarca es un rival fuerte, que viene de tener buenos resultados y que con el cambio de seleccionador han mejorado su juego. Siendo el mismo rival, sin perder nuestra esencia tenemos que plantear los partidos de forma diferente», valoró Montse Tomé sobre el doble rival de esta ventana internacional: «Dinamarca intenta salir jugando desde atrás, su esencia es esa y confía en eso. Presiona arriba. Puede variar, hay particularidades que pueden cambiar. Tenemos un plan».

Un nombre importante en la rueda de prensa fue Esther González, una de las ausencias, algo que valoró como coyuntural: «Es verdad que me gusta hablar de las convocadas, pero echando poco la vista atrás, y mirando desde que empezamos en septiembre, con una nueva idea, de gestionar y dirigir, han pasado 36 futbolistas por nuestras manos. Hemos utilizado 28, siento que poco a poco, todas las futbolistas han hecho su trabajo de forma profesional».

«Tienes que elegir siempre 23 ó 24, cada vez que vienen aquí tienen una oportunidad y la han aprovechado y por eso tenemos a estas 24. Esther la conozco bien, ella ha aceptado su rol cuando ha venido, en el momento que ha venido. Cuando no lo ha hecho y ha vuelto su trabajo ha sido bueno. La relación es profesional», añadió la seleccionadora española.

Sobre otras que sí están, Inma y Jana, daba Montse Tomé su punto de vista: «Inma y Jana son dos futbolistas que conocemos bien, que han estado en todas las categorías inferiores. Jana su año no ha sido fácil, es una futbolista que da muchas posibilidades, juega en todas las posiciones defensivas. Ahora ha empezado a participar con su equipo y lo ha hecho de central. Creemos y valoramos como una jugadora que pueda ayudar al equipo. En el caso de Inma, ha venido desde septiembre. Se queda fuera en la fase final de la Final Four y en este trayecto ha aportado, es una jugadora con gol, lo ha demostrado, se mueve bien al espacio. Confiamos en ella».

«Después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros, tiene que hacer la selectividad y no va a estar con nosotros. Tenemos a la sub 23 concentrada con nosotros, poder disponer de estas futbolistas y poder tirar de ellas. Para ellas es también una motivación», confesó Montse Tomé sobre la convocatoria, donde hay muchas jugadoras del Barça: «Para nosotros que esas futbolistas jueguen esos partidos, es darnos la mayor información. Es lo más parecido, siento que nuestros partidos son de Champions o finales de Champions. Ver a esas futbolistas en ese contexto es un regalo. Alexia ayer (por este martes) vimos su noticia y nos alegramos mucho. Esa renovación en el club que quiere. Estamos felices porque quieren estar donde quieren estar».

También, con respecto a la futurible lista de los Juegos Olímpicos, confesó que esta lista quizá no sea la misma para la cita de París: «Esta concentración es el objetivo claro de clasificarnos para el campeonato de Europa de Suiza. Es cierto que, con el tiempo que tenemos, el staff trabaja en las dos concentraciones, pero las futbolistas están en el hoy. Nuestra mirada más a largo plazo es ya de nuestra profesión. Llegamos a todas las ligas y elegimos lo que necesitamos. Puede haber jugadoras en esa lista que no han estado esta vez».