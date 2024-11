Oficial: el título de MotoGP se decidirá en Montmeló en un Gran Premio solidario «por Valencia»

MotoGP ha confirmado oficialmente este martes que el circuito de Montmeló en Barcelona acogerá la última carrera del Mundial de motociclismo del 15 al 17 de este mes en sustitución del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se suspendió por las inundaciones que han afectado al circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, dijo que la última carrera del Mundial se disputaría en Barcelona a falta de confirmación oficial por parte del circuito. Las autoridades catalanas querían consultarlo con Valencia para pedirles su aprobación tras la suspensión de la prueba en Cheste por los destrozos causados por la DANA. Una vez les dieron el visto bueno, MotoGP ha confirmado que la batalla final entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia tendrá lugar en Montmeló.

De hecho, la prueba de Barcelona, que ya fue sede de la sexta carrera de la temporada el pasado mes de mayo, tendrá un carácter solidario con la Comunidad Valenciana, lo que se recogerá en el nombre del mismo: Gran Premio Solidario de Barcelona.

«Siendo el último Gran Premio de la temporada, dado el contexto deportivo en el que se encuentra el campeonato, y el impacto positivo que tiene el evento, se lo debemos a los aficionados, a nuestro ‘paddock’, al deporte y a Valencia. En lugar de correr en Valencia, MotoGP correrá por Valencia. Por todos los afectados y por toda la Comunidad Valenciana», señala la organizadora del Mundial en un comunicado.

MotoGP pidió el pasado domingo a la Generalitat que Montmeló supliese a Cheste como cierre del calendario al considerar que era «la mejor opción posible» por la cercanía a la Comunidad Valenciana y por facilitar los desplazamientos de los aficionados. «La ubicación y el circuito son también la opción más eficiente, proporcionando una alternativa cercana a la perfección para el personal y la logística», remarca la nota.

#MotoGP can confirm the 2024 curtain closer will be held in Barcelona from the 15th to the 17th of November 📅

The Grand Prix will be held in solidarity with the Community of Valencia#SolidarityGP 🏁 | #RacingForValencia pic.twitter.com/RcatXjRsbG

