MotoGP baraja Qatar, Montmeló, Portimao y Malasia como alternativas a Valencia por la DANA

El circuito de Cheste ha sido uno de los lugares más destrozados por la DANA en Valencia y el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP está en riesgo. Desde el trazado valenciano están trabajando para intentar arreglar los desperfectos en estas dos semanas para que se pueda celebrar la prueba entre el 15 y el 17 de noviembre. Dorna, la empresa organizadora del Mundial, baraja diferentes opciones como plan B en caso de que no se pueda correr en la capital del Turia.

Tras una primera inspección, el circuito comunicó que el estado de la pista era óptimo, pero buena parte de las infraestructuras de accesos y de aparcamientos se han visto seriamente dañadas y necesitan reparación urgente de cara a la celebración del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste. Además, la A3, que es la carretera por la que se accede al circuito, está colapsada por la gente que se quedó atrapada y ha sufrido grandes daños por el fuerte temporal.

De hecho, los servicios de emergencia han pedido que dejen esas carreteras despejadas y no las utilicen salvo que sea una emergencia. A priori, el Gran Premio no corre peligro y se podrá realizar con relativa normalidad, aunque quedarán secuelas de la DANA. Pero Dorna baraja las opciones de Portimao, Qatar, Montmeló e incluso una segunda carrera en Sepang, donde se celebra el Gran Premio de Malasia este fin de semana, por si Valencia sigue muy afectada por la DANA y no se puede celebrar la carrera de MotoGP.

Según cuenta el medio italiano GPONE, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, se ha reunido en Malasia con sus colaboradores para pensar una solución por si el circuito de Cheste no puede albergar el Gran Premio. Todavía no se ha tomado una decisión, pero la primera intención es aguantar para ver si Valencia puede albergar la última carrera del Mundial de MotoGP a pesar de los daños causados por la DANA.

El problema de la segunda carrera en Malasia sería que habría que tomar una decisión antes del domingo, porque ni Michelín ni Pirelli tienen neumáticos para un segundo Gran Premio. Harían falta una semana o diez días para fabricarlos y enviarlos a Sepang. La parte positiva es que el material ya estaría todo colocado. Pero tanto los equipos como los trabajadores tendrían que regresar a sus casas y volver en dos semanas.

Qatar y Montmeló, entre las opciones

Las otras opciones que se barajan son Qatar y Montmeló, ya que Jerez no estaría disponible para las fechas señaladas porque tiene el Trofeo Lamborghini el 17 de noviembre y el fin de semana siguiente el campeonato de Andalucía de coches. Por su parte, Losail y Montmeló sí que estarían disponibles. Pero en caso de elegir Qatar como sustituta se tendría que posponer hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Otra posibilidad es que se celebre en Portimao.

Los pilotos de MotoGP están de acuerdo en que no se debería celebrar el Gran Premio en Valencia tras lo sucedido por el paso de la DANA. El líder del Mundial, Jorge Martín señaló que no se debería correr allí «por respeto por las personas de allí». «Para nosotros, lo mejor sería saberlo hoy para abordar el fin de semana de manera distinta, pero creo que Valencia será difícil porque incluso aunque el circuito esté bien es una situación difícil, ya es por respeto por las personas de allí. También en términos de la logística, no sé cómo está la cosa exactamente, a lo mejor no podemos ir todo el equipo al completo», detalló.

«Yo creo que lo mejor sería disputar la carrera en otro lugar, pero creo que Dorna o MotoGP harán lo mejor y darán con la mejor elección», advirtió. Y preguntado sobre qué lugar podría reemplazar esa cita en la que se podría decidir el título de la categoría reina, también le resultó «verdaderamente difícil cuál debería ser el circuito». «Valencia sería perfecto porque es el mejor circuito para la última carrera, pero es imposible, o a lo mejor es posible la semana que viene, no lo sé», apuntó. «Esperemos a ver qué se decide, sin duda no iré a Assen, donde ‘Pecco’ es tan fuerte», añadió con una sonrisa.

Por su parte, el piloto italiano, señaló que, «honestamente, competir allí es como una celebración, un momento de disfrute y sabiendo que la situación ahora mismo es lo que es, no me parecería correcto. Y siempre hemos sido superrespetuosos con lo que sucede en el mundo», afirmó.

«Todo el mundo vivimos bajo el mismo cielo, con lo cual creo que podría ser incorrecto disputar la carrera allí. En cualquier caso, si dependiese de mí, preferiría no disputar allí la carrera, pero no soy quien tiene que decidir y lo que decida Dorna será bueno y justo, aunque creo que tenemos muchísimas más opciones para probar», subrayó el doble campeón del mundo de MotoGP. «Lo que decidan bien decidido estará. Assen podría estar muy bien, pero hace demasiado frío, Mugello quizás», respondió Bagnaia.

Competir únicamente en MotoGP

Otra de las opciones que se valoran es que se compita únicamente en MotoGP. Con los títulos de Moto2 y Moto3 decididos, Dorna sopesa que se celebre únicamente la prueba de la categoría reina para evitar aumentar los costes de un nuevo viaje a los equipos del campeonato que cuentan con menos recursos económicos.

Por ahora, esto son simplemente algunas de las opciones que manejan, pero Ezpeleta aseguró en AS que «en principio se mantiene la fecha original. Están trabajando para solucionar accesos y servicios. La pista no ha sufrido daños». No obstante, el CEO de Dorna considera que «sería insensible e irresponsable hablar del evento en estos momentos» y pide que se centre la atención en ayudar a las personas afectadas por la DANA.

«Como todos comprenderéis, sería insensible e irresponsable hablar del evento en estos momentos. La atención debe seguir centrándose en ayudar a los afectados y el circuito se está utilizando actualmente como centro de socorro. Como MotoGP, debemos intentar ayudar en todo lo posible. No obstante, tanto las autoridades locales como MotoGP siguen comprometidos con la celebración del evento en la fecha prevista y trabajarán sin descanso para lograrlo. Seguiremos dando más información cuando esté disponible, y comunicaremos lo antes posible si hay cambios en la organización del evento», agregó.