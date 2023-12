Nuevo escándalo en el Barcelona: «Hay actitudes que no son dignas de esta camiseta»

El Barcelona va de escándalo en escándalo. Si la sección de fútbol no atraviesa por su mejor momento, el de baloncesto no se queda atrás. Las dos últimas derrotas frente a Mónaco y Unicaja, ambas con el mismo resultado (91-71) han dejado muy tocados a los de Roger Grimau que, aunque son terceros tanto en Liga Endesa como en Euroliga, se encuentran a cinco victorias del líder, el Real Madrid.

El manager de la sección de baloncesto del Barcelona, Juan Carlos Navarro, arremetió contra la plantilla asegurando que «ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y que no son dignas de esta camiseta». La Bomba Navarro fue muy claro en que tienen que dar un paso adelante y cambiar cosas ya mismo si quieren tener opciones de competir por todos los títulos.

«Es cierto que este diciembre ha habido derrotas y, por la forma de algunas derrotas, hay cosas que cambiar. Ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y que no son dignas de este club y de esta camiseta. Hay cosas que ya están habladas y que no volverán a suceder. Todos los jugadores deben dar un paso adelante para cambiar esta dinámica», recalcó un Navarro bastante enfadado con los jugadores del Barcelona tras la inversión realizada en verano fichando a grandes nombres como Willy Hernangómez, por ejemplo.

El miércoles tienen un partido vital para ellos como es el Clásico ante el Real Madrid en Euroliga. Hasta ahora se han enfrentado en tres ocasiones (Supercopa, Liga Endesa y Euroliga) y las tres han caído del lado del eterno rival, la última por la mínima. Este encuentro se antoja vital para poder mantenerse en las posiciones altas de la tabla y, sobre todo, para acercarse al líder de la competición.

El Barcelona confía en Grimau

El equipo está siendo muy irregular, lleva cinco victorias y seis derrotas en este mes de diciembre. Dos de esas derrotas fueron en Liga Endesa contra Zaragoza en su casa y Manresa en el Palau. Han logrado el objetivo de meterse en la Copa ACB, pero el juego y el rendimiento del equipo no está siendo el que se esperaba desde arriba y eso ha generado ciertas dudas entre la directiva. No obstante, Navarro reconoció en su análisis del equipo que por el momento no peligra el puesto de Roger Grimau.

«Como he dicho, es un proyecto nuevo en el que Roger Grimau es nuestro referente y lo sigue siendo», comenzó diciendo el manager de la sección de baloncesto del Barcelona y leyenda del club y de la selección española para luego añadir que «está haciendo un gran trabajo y no es fácil. Ya sabemos cómo es nuestro club y esa camiseta, que exige mucho. Somos conscientes de que lo está intentando hacer todo para que el equipo fluya como hizo a principio de temporada. Confiamos en él, en el proyecto y en los jugadores que tenemos y creemos que debemos dar una mejor versión».

Cinco partidos seguidos en el Palau

Navarro confía en que puedan remontar el vuelo en estos cinco partidos consecutivos que tiene el Barcelona ahora en el Palau (3 de Euroliga y 2 de Liga Endesa). El jefe del equipo de baloncesto pide el apoyo de la hinchada azulgrana para llevar al equipo a la victoria en estos cinco partidos que vienen, el primero frente al Real Madrid y el segundo contra el otro gigante español, Baskonia, al que ganaron recientemente en ACB por 20 puntos (82-62).

«Los jugadores son conscientes de la situación en la que estamos y el apoyo de la afición es clave para nosotros. El Palau estará a reventar, con la magia que siempre hay en el Palau y no dudo que la afición ayudará al equipo. Estoy seguro de que el equipo devolverá esa fuerza para ganar estos partidos, empezando por el del Madrid, que es clave en un inicio de año nuevo. Estamos a tiempo de todo», comentó Juan Carlos Navarro.

El responsable de la sección destituyó a Saras Jasikevicius tras el fracaso en Euroliga y apostó por Grimau para este nuevo proyecto. Además, este verano se fue Mirotic, el gran referente de este equipo en los últimos años, y han venido Willy Hernangómez, Brizuela, Jabari Parker o Joel Parra. El ex de los Pelicans se ha convertido en la principal estrella del cuadro azulgrana junto a Laprovíttola, pero su aportación no está siendo suficiente para mantener la regularidad tanto en ACB como en Euroliga en una campaña que está siendo muy complicada para los pupilos de Grimau.

El ex jugador del Barça y ahora entrenador tiene mucho trabajo por delante y aunque por ahora la directiva confía en él, eso podría cambiar si no ganan a Real Madrid y Baskonia y, sobre todo, si no consigue cambiar la imagen de este equipo para encontrar esa regularidad necesaria que les permita luchar por todo de aquí a final de año.