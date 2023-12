Darío Brizuela se confiesa tras su fichaje por el Barcelona: «No soy culé, soy antimadridista»

Darío Brizuela ha dado el salto este año a uno de los grandes de Europa como es el Barcelona tras su gran temporada en el Unicaja. Ahora, el nuevo integrante del conjunto azulgrana, ha confesado su pasión cuando era pequeño por el equipo en el que juega actualmente, aunque reconoce que no es «muy culé». «Yo soy antimadridista», confesó el jugador donostiarra que aterrizó el pasado verano en las filas del equipo que dirige Roger Grimau.

Su 1,88 metros de altura le permite jugar tanto de base como de escolta, lo que le convierte en un jugador muy polivalente. Brizuela nació en San Sebastián el 8 de noviembre de 1994. Allí, en el País Vasco, fue donde dio sus primeros pasos en el mundo del baloncesto tras enrolarse en la cantera del CB Easo de San Sebastián. Tras destacar en el campeonato de España junior en 2011, el ahora jugador azulgrana firmó por el Estudiantes donde compaginó el junior con el EBA.

Brizuela confesó que «en San Sebastián está la Real Sociedad y el Madrid o el Barça. Y a mí me gustaba el Barça». El escolta vasco reconoció que toda su familia es culé, sobre todo su padre que fue quien le inculcó a decantarse por el Barcelona antes que el Real Madrid. Lo cierto es que tras su etapa en Estudiantes se marchó a Málaga para jugar con el Unicaja, donde acabó convirtiéndose en pilar fundamental del equipo malagueño para terminar fichando por el Barcelona esta campaña.

«Mi padre es muy culé y a mi hermano y a mí nos lo metió en vena. Mi hermano es muy culé también y yo me he quedado con lo otro, yo soy antimadridista. Pero no soy culé, o no mucho. Yo de pequeño sí fui del Barça, pero porque mi padre era del Barça, mi hermano era del Barça… Y luego en San Sebastián está la Real Sociedad y el Madrid o el Barça. Y a mí me gustaba el Barça», confesó en una entrevista con RAC1.

No obstante, Darío Brizuela dijo que no tiene «ningún problema con el Real Madrid», pero al haber sido toda su vida del Barcelona y ahora vestir su camiseta «no que queda otra». «Cuando eres del Barça, la gente en tu casa es del Barça y no es del Madrid, se mama eso. Y luego fui al Estudiantes y más todavía. Yo no tengo ningún problema con el Real Madrid, pero como toda mi vida he sido del Barça de pequeño y ahora estoy en el Barça pues no me queda otra».

Brizuela aún no ha ganado al Madrid

Lo cierto es que Darío Brizuela todavía no sabe lo que es ganar un Clásico contra el Real Madrid con elástica azulgrana. Hasta ahora, esta temporada, ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y las tres han caído del lado del cuadro de Chus Mateo. La primera oportunidad llegó en las semifinales de la Supercopa de España, cuando los blancos vencieron por 90-80.

Poco después llegaría el primer enfrentamiento en la Liga Endesa en el WiZink Center, que también cayó del lado del entonces equipo local. Por último, se enfrentaron en Euroliga, también en casa de los blancos, y también se lo llevó el Real Madrid, aunque esta vez fue por la mínima (65-64).