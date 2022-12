Nuevo capítulo del culebrón Wanda Nara-Icardi: del «qué asco de ser vivo» al «no te acerques a mí»

Nuevo capítulo del culebrón de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, que nunca llega a su fin. Ahora es Guido, el hermano del delantero del PSG, el que carga contra la influencer y madre de sus sobrinas por lo que está haciendo en las últimas semanas, dando esperanzas de una reconciliación al futbolista en un viaje a Maldivas y ahora besándose con L-Gante en Argentina.

«Qué asco de ser vivo», escribió el hermano de Mauro junto a una foto de Wanda Nara en bikini: «Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale». Poco después borró las publicaciones, y acabó escribiendo esto: «Digan lo que digan. La hipocresía… a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca un euro».

Tenso encuentro

Hace unos días, Wanda e Icardi coincidieron en la fiesta de cumpleaños de Kenny Palacios, amigo en común de ambos. Según las informaciones de la prensa argentina, Icardi siempre estuvo solo durante la celebración y con una cara muy triste. «Esta migajeando amor», contaban en televisión dando todavía más detalles del encuentro: «Wanda habló de Mauro como su ex y cada vez que él se quería acercar a ella en el cumpleaños de Kennys, para hacerse amigo o hacerle un mimo, ella le decía ‘fuera, andate. No te me acerques».

Parece que el amor se ha acabado definitivamente entre ellos y la principal razón sería que Wanda Nara se habría centrado finalmente en su romance con L-Gante. Ambos han querido intentar de nuevo empezar una relacióny el primer paso lo ha dado la influencer cerrando la puerta a Icardi. Además, han sido grabados besándose apasionadamente en un coche, prueba de que son más que amigos.