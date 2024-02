Nueva polémica en torno a Sergi Enrich: su mujer estalla en las redes

Sergi Enrich vuelve a estar en el foco de la polémica. El ahora delantero del Real Zaragoza no está jugando al nivel esperado en el equipo maño, y la afición se lo hace ver sin paliativos. De hecho, este lunes fue su cumpleaños y numerosos aficionados aragoneses aprovecharon la fecha para insultar y atacar al ariete.

La mujer del futbolista, la periodista Clara Piera, también es noticia por salir en defensa de su marido ante los insultos que estaba recibiendo en la publicación por su 34 cumpleaños que hizo el Real Zaragoza. «Leo los comentarios y solo siento vergüenza. ¿Qué os ha hecho Sergi para merecer tanta falta de respeto? Que la afición de tu propio equipo te trate así… ¡madre mía!», escribió la joven influencer.

Sergi Enrich, marcado por el pasado

Un Sergi Enrich al que muchos recuerdan todavía el oscuro escándalo sexual que protagonizó años atrás con Antonio Luna, un vídeo grabado por ellos dos y que se filtró públicamente, delito por el que ya fueron condenados. «Estoy disgustado por las mentiras que se están diciendo. Están explicando que no he fichado por el Schalke por el linchamiento de los aficionados del club y no es cierto. He recibido varios mensajes negativos, sin embargo, muchos de ellos han sido positivos. Esta historia sale de Bild y de Sky cuando decidimos no aceptar sus condiciones y no llegamos a un acuerdo económico. El director deportivo del Schalke conocía perfectamente mi historia», contó Sergi Enrich en su día.

«No estoy agobiado, aunque sí me duele que después de tantos años sea siempre lo mismo. He aprendido a llevar esta situación, sin embargo, duele porque cometí un error como podemos cometer todos, pero no soy ningún delincuente ni ningún asesino. El martes yo viajo a Alemania sin contrato ni negociación. El miércoles empiezo a pasar revisión médica mientras mis agentes negocian el contrato. Mientras yo estoy pasando la revisión es cuando me avisan de que no se ha llegado a un acuerdo y se tiene que suspender la revisión. Así fue. Después de eso yo veo que el club [el Schalke04] ha puesto un tuit, cosa que yo no entiendo. No soy jugador del Schalke y no lo he sido. No entiendo por qué tienen que decir que no se ha llegado a un acuerdo cuando durante todo este tiempo yo he estado negociando con otros clubes», añadía Sergi Enrich.