11.38 horas: La familia de Novak Djokovic concederá una rueda de prensa desde Serbia a las 12 horas, tras conocerse que no deportarán al tenista de Belgrado hoy y es libre.

11.29 horas: Los seguidores de Djokovic asaltaron un vehículo pensando que era el de Djokovic: se subieron encima, tiraron botellas y golpearon las ventanas. La policía tuvo que intervenir y rociarles con gas pimienta para dispersarles y que el coche pudiera continuar su camino.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

11.18 horas: ¡DJOKOVIC GANA LA BATALLA! El ministerio de Inmigración de Australia no cancelará el visado del tenista y Novak será un hombre libre, por ahora. Tenía cuatro horas para decidir si querían que siguiera detenido. De momento no le deportarán, pero el ministro de Inmigración, Alex Hawke, aún podría tomar la decisión de cancelarle el visado mañana o en los próximos días.

Novak Djokovic will be a free man tonight Govt wont make decision to deport him tonight per @Gallo_Ways Immigration Minister had 4h to cancel before he was freed from detention Decision to cancel can still be made but will be tomorrow or in days afterhttps://t.co/cSKqKELJ4O — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

11.05 horas: ¡HABLA EL PADRE DE DJOKOVIC! Apela a la Reina Isabel II para «salvar a su hijo de la persecución política del gobierno australiano».

🔴🔴🔴EXCLUSIVE: .@DjokerNole father appeals to the Queen Elizabeth @RoyalFamily to "save his son from the political prosecution by the Australian government" I am posting this ahead of his speech in Serbian, translation and excerpts to come.https://t.co/qmAfZiGO7e pic.twitter.com/F0YJxu3VX0 — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

10.57 horas: El ministro de Inmigración, Alex Hawke, tiene la última palabra en la decisión sobre el caso Djokovic. Éste tiene cuatro horas para decidir si ejerce su «poder personal de cancelación» bajo la sección 133 C (3) de la Ley de Migración y algunas fuentes confirmaron a medios australianos que ahora lo está considerando.

10.51: Según las últimas informaciones Djokovic habría abandonado las oficinas de sus abogados en Melbourne escoltado por la policía.

#BREAKING: IT appears that Djokovic has left his lawyers office, escorted by officers through a heaving crowd. #AusOpen @SBSNews — Naveen Razik (@naveenjrazik) January 10, 2022

10.42 horas: ¡ÚLTIMA HORA! El padre de Djokovic anuncia que dará una rueda de prensa para hablar del caso, después de que su hijo fuera detenido tras la resolución del juez. El número uno del mundo se niega a ser deportado y está trabajando con sus abogados para contraatacar al gobierno de Australia y evitar su deportación.

To clarify as the news was developing in real time: After the ruling in his favor they came to arrest him but @DjokerNole refused to leave the country and be deported. He is now with his lawyers and will fight back, I am told by his father who is now on his way to speak publicly. — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

10.37 horas: El padre de Djokovic insiste en que el gobierno australiano pretende deportar a su hijo. «La última información es que quieren detenerlo», asegura el hermano del tenista en TV Prva.

10.28 horas: ¡ÚLTIMA HORA! En Serbia apuntan que Novak Djokovic se niega a abandonar el país y está trabajando con sus abogados para intentar quedarse. «Novak no se irá de Australia. Continuará luchando contra esto y permanecerá en prisión todo el tiempo que sea necesario», asegura su padre a medios del país balcánico.

LATEST UPDATE: .@DjokerNole has refused to leave the country and is right now with his lawyers, his father Srdjan tells me. “Novak won’t leave Australia. He will continue to fight this and stay in prison as long as it’s needed,” Srdjan Djokovic says.https://t.co/1jCFy82qLV https://t.co/cmDQVxt9L7 — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

10.20 horas: Feliciano López se ha pronunciado tras conocerse la resolución del juez sobre el caso Djokovic. El tenista asegura que con esta decisión «gana el tenis». «El juez Kelly resuelve el lío-desastre-absurdo que han creado otras partes involucradas. El tenis gana».

Judge Kelly solving the mess-disaster-absurdity that other parties involved have created. Tennis wins 🎾 #AO2022 — Feliciano López (@feliciano_lopez) January 10, 2022

10.05 horas: Desde Australia aseguran que Djokovic no ha sido arrestado. El ministerio de inmigración sigue decidiendo en estos momentos si proceder deportación de Djokovic. Tendría que tomar la decisión en las próximas cuatro horas.

Novak Djokovic has not been arrested Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38 — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

10.oo horas. Habla el hermano de Djokovic: «Lo que podemos hacer es difundir en las redes sociales que quieren capturar y encerrar a Novak de nuevo. Estamos consultando cuáles son los próximos pasos. Ahora, Djokovic se encuentra con los abogados que le representaron en el juicio barajando más opciones».

09.57 horas. La Policía habría acudido al bufete de abogados donde se encontraba Djokovic para detener al número 1 del mundo. En el edificio hay una gran presencia policial y habrían entrado a través del garaje.

Significant police presence at the office of Djokovic's lawyers on Collins St, Melbourne. White vans heading into underground car park. Reports that Australian federal police heading in to arrest him. Immigration minister has four hours in which to re-cancel his visa. — Oliver Brown (@oliverbrown_tel) January 10, 2022

09.50 horas. Hay que recordar que aunque haya ganado el juicio contra el Gobierno de Australia, Djokovic podría volver a ser deportado. Alex Hawke, ministro de inmigración del país, podría expulsarlo a título personal.

09.45 horas. Novak Djokovic podría ser deportado. Fuentes del Gobierno de Australia dicen que, aunque haya ganado el caso, la exención podría no ser valida y su visado podría volver a ser retirado. Eso significa que el número 1 del mundo podría ser deportado en las próximas horas.

Aus gov sources say Djokovic won case on procedural fairness basis. However they dont believe he has valid vax exemption & considering recancelling visa on that basis. ATAGI's Allen Cheng tells @theage prior infection nevr been valid O/S travel exemptionhttps://t.co/2NzoCm52RG — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

09.30 horas. Rafa Nadal ha sido uno de los primeros en pronunciarse sobre la victoria de Djokovic en el juicio contra el Gobierno de Australia. «Deportivamente prefería que no estuviera Djokovic, pero la justicia ha hablado y respeto sus decisiones», opinó el número 1 del mundo.

09.11 horas. Habrá que ver que sucede en las próximas horas. Según esta información, Djokovic habría sido detenido minutos después de ganar el juicio contra el Gobierno de Australia.

09.10 horas. ¡ÚLTIMA HORA! Ojo que el entorno de Novak Djokovic asegura que el número 1 del mundo ha vuelto a ser detenido.

09.00 horas: Bienvenidos al directo donde te vamos a contar la última hora sobre Novak Djokovic, que este lunes ganó el juicio contra el Gobierno de Australia y podría jugar el primer grande de la temporada que arranca en Melbourne el próximo 17 de enero. Eso sí, el ministro de inmigración del país aún podría deportarle a título personal.