Novak Djokovic habría sido detenido después de que este lunes haya conseguido ganar la batalla judicial y haber sido liberado de manera inmediata por orden del juez. También obtuvo permiso para jugar el Open de Australia. Sin embargo, el padre de Djokovic habría denunciado que su hijo ha vuelto a ser arrestado pese al fallo con la intención de ser deportado.

El juez Anthony Kelly cerró el caso después de que el gobierno abandonase la decisión de revocar el visado de entrada del tenista. Pese a ello, las autoridades gubernamentales aún pueden ordenar la expulsión de Djokovic de Australia.

Ante una posible derrota humillante para el gobierno australiano, el abogado Christopher Tran informó al juez que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, podría intervenir con poderes ejecutivos.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!

— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022