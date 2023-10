Nico Williams y Alejandro Balde han quedado desconvocados por problemas físicos después de la victoria de España ante Escocia (2-0), un triunfo que iguala a puntos al combinado nacional con los británicos al frente del Grupo A.

Williams arrastra una distensión en la musculatura intercostal desde el pasado martes, mientras que Balde sufre molestias en los adductores. El atacante viajará a Bilbao para recuperarse en el Athletic, mientras que el defensa hará lo propio en el Barcelona.

En el lugar del lateral izquierdo, Luis de la Fuente ha convocado a Alfonso Pedraza, jugador del Villarreal, que se incorporará este viernes al grupo y viajará a Oslo para enfrentarse el domingo a Noruega.

Fue el propio Luis de la Fuente el que dio la noticia en rueda de prensa antes de que lo hiciese oficial la propia Federación: «Nico no va a viajar a Noruega. No es importante, pero no va a poder estar al cien por cien el domingo». Y antes de despedirse, hizo lo propio con Balde y anunció a Pedraza como sustituto.

Por lo tanto, Pedraza viajará a primera hora del viernes a Sevilla. La idea es que el futbolista del Villarreal se pueda entrenar junto al resto de sus compañeros a las 11:00 horas en el estadio Jesús Navas. A las 17:00 horas, la selección pondrá rumbo a Oslo.

España se entrenará en el estadio Ullevaal el sábado a las 19:00 horas. Antes, Luis de la Fuente y un jugador atenderán a los medios de comunicación. El domingo, a las 20:45, se medirán a Noruega.

Tras ganar a Escocia por 2-0 en el estadio de La Cartuja, España busca tres nuevos puntos que la permitan sellar el pase a la Eurocopa de Alemania. Ganando el trabajo estará hecho y los duelos contra Chipre y Georgia de dentro de un mes serán puro trámite.